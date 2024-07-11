https://sarabic.ae/20240711/تقارير-الولايات-المتحدة-تستأنف-شحن-قنابل-الـ500-رطل-إلى-إسرائيل-1090682105.html

تقارير: الولايات المتحدة تستأنف شحن قنابل الـ500 رطل إلى إسرائيل

تقارير: الولايات المتحدة تستأنف شحن قنابل الـ500 رطل إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة ستبدأ قريباً شحن صفقة قنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل، مشيرين إلى أنها ستواصل تعليق إرسال القنابل، التي يبلغ وزنها 2000... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T05:15+0000

2024-07-11T05:15+0000

2024-07-11T05:15+0000

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وقال المسؤولون: "لقد أوضحنا أن قلقنا ينصب على استخدام القنابل التي تزن 2000 رطل، خاصة في عملية إسرائيل في رفح، والتي قالوا إنهم بصدد الانتهاء منها".وأضافوا أن القنابل الأثقل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي كان من المفترض أن تكون جزءاً من الشحنة ذاتها لا تزال معلّقة.من جانب آخر، أكد مسؤول في الكونغرس الأمريكي (السلطة التشريعية) أن المشرعين لم يتم إخطارهم بقرار شحن القنابل التي تزن 500 رطل، وهي جزء من صفقة سبق أن تم إخطار الكونغرس بها، وليس هناك شرط رسمي للإبلاغ عن الشحنات الفردية.وعلّقت الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، شحنة قنابل تزن 2000 رطل، و500 رطل بسبب القلق من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في غزة خلال الحرب.ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي، قوله: "كان مصدر قلقنا الرئيسي ولا يزال هو الاستخدام المحتمل للقنابل زنة 2000 رطل في رفح ومناطق أخرى في غزة… ولأن قلقنا لم يكن يتعلق بالقنابل زنة 500 رطل فإنها تمضي قدما في إطار العملية المعتادة".

https://sarabic.ae/20240710/إسرائيل-تطالب-أمريكا-بضمانات-بعدم-عودة-المسلحين-من-جنوبي-غزة-لشمالها-ضمن-الصفقة-مع-حماس-1090675265.html

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