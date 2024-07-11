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رئيس جمعية الشرطة البرازيلية: الارتزاق جريمة لا يمكن تشريعها في البلاد

رئيس جمعية الشرطة البرازيلية: الارتزاق جريمة لا يمكن تشريعها في البلاد

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس جمعية الشرطة البرازيلية والمشارك في منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل، رودولف لاتيرزا، بأن الارتزاق جريمة لا يمكن تشريعها في البرازيل، مشيرا إلى ما يمكن... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T17:37+0000

2024-07-11T17:37+0000

2024-07-11T17:38+0000

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وقال لاتيرزا لوكالة "سبوتنيك" خلال منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل، "الحضارة الذكية: الروابط الأفقية بين منظمات المجتمع المدني والجامعات وشركات بريكس المبتكرة-مفتاح تشكيل مستقبل مشترك": "البرازيل من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المرتزقة".وتابع: "وفقًا لمبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للقانون الجنائي البرازيلي، ووفقًا للمادة رقم 7 من القانون الجنائي، فإن البرازيلي الذي ارتكب جريمة في الخارج ضد مواطن آخر، ففي هذه الحالة وبناءً على مبدأ العدالة العالمية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، يمكن محاكمته أمام القضاء البرازيلي، خاصة إذا كان هناك تعاون قانوني من الدولة المعنية، أي البلد الذي ارتكب فيه البرازيلي الجريمة الجنائية".وأضاف أنه وفقا للقانون البرازيلي يعتبر نشاط المرتزقة جريمة، "والتي لا يمكن تقنينها بأي شكل من الأشكال، فهي تمثل ظواهر فردية تثير للأسف ردود فعل مروعة، بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية".وتابع: "وإذا كان هناك طلب للتعاون القانوني، على سبيل المثال، من روسيا للتحقيق مع هذا البرازيلي الذي حاول قتل مواطن روسي ومحاكمته، فإنه وفقًا لمبدأ الإقليمية الخارجية في القانون الجنائي، يمكن أن يُحاسب جنائيًا، نعم".

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