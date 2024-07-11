رجل أمن "يطلق النار" على لاعب أثناء مباراة كرة القدم... فيديو
© AFP 2023 / Mauro Pimentelعناصر الشرطة البرازيلية يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين خلال اضراب عام، احتجاجا على إدخال التغيير والإصلاح في مشروع قانون نظام الرعاية الاجتماعية، في ريو دي جانيرو، البرازيل 15 مارس/ آذار 2017
© AFP 2023 / Mauro Pimentel
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وثق مقطع فيديو رجل أمن يحمل بندقية، وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على أحد اللاعبين، خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.
وقعت هذه الحادثة الغريبة أمس الأربعاء، في مباراة جمعت نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي، ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية في البرازيل.
وعقب انتهاء المباراة، سادت أجواء ارتباك بين لاعبي الفريقين، حيث وقعت مشادات كلامية بينهم على خط التماس.
Por esse ângulo fica mais BIZARRO ainda.— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 11, 2024
Que vergonha, que despreparo, e não é novidade. pic.twitter.com/AtV6uj4JkB
وأظهر مقطع الفيديو رجل الأمن وهو يحمل بندقية، ويطلق رصاصة مطاطية، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه.
وشوهد حارس المرمى المصاب وهو يصرخ من الألم ويعرج مبتعدا على المشهد.
وفي فيديو آخر، شوهد اللاعب على الأرض بينما يقوم الفريق الطبي بمعالجته، ويقدم الإسعافات الأولية للاعب المصاب، الذي لم تشكل الإصابة خطرا على حياته.
🇹🇹| GOLEIRO DO GREMIO ANÁPOLIS ACABA DE TOMAR UM TIRO DA POLICIA AO FINAL DA PARTIDA— Brasileirão da Opressão (@brasileiraoopre) July 11, 2024
🎥 @rbgoiania pic.twitter.com/rIDZVlg7f1
وقال نادي غريميو في بيان عقب الواقعة، إنه شهد حدثا مثيرا للاشمئزاز بعد أن أصيب حارس مرماه برصاصة (مطاطية) أطلقها عليه رجل أمن.
وأكد "أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة حتى لا تمر هذه الجريمة الإجرامية دون عقاب".
وكانت المباراة، التي جرت يوم أمس، قد انتهت بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.