https://sarabic.ae/20240711/رجل-أمن-يطلق-النار-على-لاعب-أثناء-مباراة-كرة-القدم-فيديو-1090716160.html

رجل أمن "يطلق النار" على لاعب أثناء مباراة كرة القدم... فيديو

رجل أمن "يطلق النار" على لاعب أثناء مباراة كرة القدم... فيديو

سبوتنيك عربي

وثق مقطع فيديو رجل أمن يحمل بندقية، وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على أحد اللاعبين، خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الثانية البرازيلي. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T17:47+0000

2024-07-11T17:47+0000

2024-07-11T17:47+0000

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وقعت هذه الحادثة الغريبة أمس الأربعاء، في مباراة جمعت نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي، ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية في البرازيل.وعقب انتهاء المباراة، سادت أجواء ارتباك بين لاعبي الفريقين، حيث وقعت مشادات كلامية بينهم على خط التماس.وشوهد حارس المرمى المصاب وهو يصرخ من الألم ويعرج مبتعدا على المشهد.وفي فيديو آخر، شوهد اللاعب على الأرض بينما يقوم الفريق الطبي بمعالجته، ويقدم الإسعافات الأولية للاعب المصاب، الذي لم تشكل الإصابة خطرا على حياته.وقال نادي غريميو في بيان عقب الواقعة، إنه شهد حدثا مثيرا للاشمئزاز بعد أن أصيب حارس مرماه برصاصة (مطاطية) أطلقها عليه رجل أمن.وأكد "أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة حتى لا تمر هذه الجريمة الإجرامية دون عقاب".وكانت المباراة، التي جرت يوم أمس، قد انتهت بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.

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نادي الفيديو, أخبار البرازيل , رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات