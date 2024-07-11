روسيا.. اختبار ألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات الطائرات المسيرة.. فيديو
© Photo / شركة روستيخألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات المسيرات
© Photo / شركة روستيخ
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أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأنها أجرت الاختبارات الأولى للألواح المدرعة لحماية المنشآت الحيوية مثل مستودعات النفط ومرافق تخزين الغاز، بما في ذلك من هجمات الطائرات المسيرة.
وقالت الشركة: "لأول مرة، قامت شركة "روستيخ" باختبار أحدث لوح مدرع محلي مصمم لحماية الأجسام الثابتة من الشظايا والرصاص. تم تطوير هذا المنتج في معهد أبحاث الصلب التابع لشركة "كلاشينكوف".
وأشارت إلى أن "الألواح المدرعة الفريدة من نوعها للشركة يمكنها حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة".
وشددت الشركة الحكومية على أنه "تم تطوير هذه الألواح لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة مثل منشآت تخزين النفط والغاز ومستودعات الذخيرة ومرافق البنية التحتية للطاقة".
🟧ألواح مدرعة لحماية منشآت النفط والغاز الروسية من المسيرات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 11, 2024
◀️أفادت شركة "روستيخ" الروسية بأنها أجرت الاختبارات الأولى على ألواح مدرعة مخصصة لحماية مستودعات النفط ومنشآت تخزين الغاز من الطائرات دون طيار والمقذوفات.
◀️وأثناء الاختبارات، منعت الصفائح الرصاص من عيار 9x19 ملم… pic.twitter.com/EFvYBKE3XT
وبحسب الشركة، فإن الألواح تتكون من مزيج من مواد مختلفة وتضمن حماية من فئة "Br3" ضد الرصاص. فئة الحماية ضد الشظايا هي "C-2"، ما يعني أن مقاومة الدروع قادرة على احتواء العناصر الضارة للقنابل اليدوية "RGD-5"و"RGN"و"RGO". وزن المتر المربع للمنتج أقل من 30 كجم.