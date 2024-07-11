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الخارجية الروسية: سنرد عسكريا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا
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روسيا.. اختبار ألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات الطائرات المسيرة.. فيديو
روسيا.. اختبار ألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات الطائرات المسيرة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأنها أجرت الاختبارات الأولى للألواح المدرعة لحماية المنشآت الحيوية مثل مستودعات النفط ومرافق تخزين الغاز، بما في... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الشركة: "لأول مرة، قامت شركة "روستيخ" باختبار أحدث لوح مدرع محلي مصمم لحماية الأجسام الثابتة من الشظايا والرصاص. تم تطوير هذا المنتج في معهد أبحاث الصلب التابع لشركة "كلاشينكوف".وشددت الشركة الحكومية على أنه "تم تطوير هذه الألواح لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة مثل منشآت تخزين النفط والغاز ومستودعات الذخيرة ومرافق البنية التحتية للطاقة".وبحسب الشركة، فإن الألواح تتكون من مزيج من مواد مختلفة وتضمن حماية من فئة "Br3" ضد الرصاص. فئة الحماية ضد الشظايا هي "C-2"، ما يعني أن مقاومة الدروع قادرة على احتواء العناصر الضارة للقنابل اليدوية "RGD-5"و"RGN"و"RGO". وزن المتر المربع للمنتج أقل من 30 كجم.
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روسيا.. اختبار ألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات الطائرات المسيرة.. فيديو

07:46 GMT 11.07.2024
© Photo / شركة روستيخألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات المسيرات
ألواح مدرعة لحماية مستودعات النفط من هجمات المسيرات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Photo / شركة روستيخ
تابعنا عبر
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، بأنها أجرت الاختبارات الأولى للألواح المدرعة لحماية المنشآت الحيوية مثل مستودعات النفط ومرافق تخزين الغاز، بما في ذلك من هجمات الطائرات المسيرة.
وقالت الشركة: "لأول مرة، قامت شركة "روستيخ" باختبار أحدث لوح مدرع محلي مصمم لحماية الأجسام الثابتة من الشظايا والرصاص. تم تطوير هذا المنتج في معهد أبحاث الصلب التابع لشركة "كلاشينكوف".

وأشارت إلى أن "الألواح المدرعة الفريدة من نوعها للشركة يمكنها حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة".

وشددت الشركة الحكومية على أنه "تم تطوير هذه الألواح لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة مثل منشآت تخزين النفط والغاز ومستودعات الذخيرة ومرافق البنية التحتية للطاقة".
وبحسب الشركة، فإن الألواح تتكون من مزيج من مواد مختلفة وتضمن حماية من فئة "Br3" ضد الرصاص. فئة الحماية ضد الشظايا هي "C-2"، ما يعني أن مقاومة الدروع قادرة على احتواء العناصر الضارة للقنابل اليدوية "RGD-5"و"RGN"و"RGO". وزن المتر المربع للمنتج أقل من 30 كجم.
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