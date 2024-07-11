https://sarabic.ae/20240711/مراسل-سبوتنيك-قصف-متبادل-عبر-خط-الفصل-بين-الجيشين-السوري-والإسرائيلي-في-الجولان-1090719508.html

مراسل "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان

مراسل "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا، صباح اليوم الجمعة، بأن قصفاً متبادلاً جرى قرب منتصف الليلة بين طرفي خط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الريف... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T21:57+0000

2024-07-11T21:57+0000

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وأوضح المراسل أن صاروخين أُطلقا من داخل الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدة "تسيل" وقرية "عدوان" في منطقة وادي اليرموك، شمال الحدود السورية الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.وأضاف أن مدفعية الجيش الإسرائيلي عاودت قصف الأراضي الزراعية في محيط تل عشيرة، إلى الشرق من تسيل، دون وقوع أي أضرار.وتقع بلدة تسيل في منطقة وادي اليرموك عند المثلث الحدودي السوري الأردني مع الجولان المحتل، وتبعد نحو 10 كم شمال حدود المملكة الأردنية.ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفاً متبادلاً على طرفي خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.ويفصل قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان، خطان وهميان هما برافو وألفا، كانت قد أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين التحريرية عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة، ومنذ ذلك الحين تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من منطقة الجولان السورية.وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" قبل أن تعاود حضورها تدريجياً بعد تحرير الحدود الشرقية لخط برافو من الإرهابيين.ومع تقدم قوات الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة في عمق منطقة حوض اليرموك عام 2018، قام الجيش الإسرائيلي بسحب الآلاف من مسلحي التنظيمات الإرهابية ممن كانوا يسيطرون على المنطقة، باتجاه مناطق سيطرته في عمق الأراضي الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240409/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-بنية-تحتية-للجيش-السوري-في-درعا-ونقطة-مراقبة-جنوبي-سوريا-1087835301.html

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