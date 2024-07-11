https://sarabic.ae/20240711/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-تتوقع-إنهاء-عمليات-رصيف-غزة-قريبا-1090714182.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تتوقع إنهاء عمليات "رصيف غزة" قريبا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تتوقع إنهاء عمليات "رصيف غزة" قريبا

سبوتنيك عربي

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن أمريكا تتوقع إنهاء عمليات الرصيف في غزة قريبا. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T16:24+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في واشنطن: "أتوقع أننا سننهي في وقت قصير نسبيا عمليات الرصيف".يأتي ذلك، بعدما كشف مسؤولون أمريكيون خلال الأسبوع الحالي، أنهم سيحاولون إعادة تركيب الرصيف، من أجل إنهاء تراكم المساعدات المتجهة إلى غزة في قبرص، وأنه من المرجح أن يلي تلك الخطوة تفكيكه بشكل دائم.ولطالما شكّك عمال الإغاثة وآخرون في مشروع رصيف المساعدات لغزة الذي بناه الجيش الأمريكي، مؤكدين أن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الفعالة الوحيدة لتوصيل الإمدادات على نطاق واسع إلى غزة، حيث تخوض القوات الإسرائيلية حربا ضد حركة "حماس" الفلسطينية.وعن حجم المساعدات التي تم تسليمها بواسطة رصيف غزة، أفاد مصدر قبرصي أنه تم تسليم نحو 8500 طن من المساعدات إلى الرصيف عبر قبرص، أي ما يعادل تقريبا 425 شاحنة مساعدات، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.فيما أشار مسؤولو الإغاثة، إلى أن غزة تحتاج إلى نحو 600 شاحنة من الإمدادات الإنسانية والتجارية يوميا، لتلبية احتياجات السكان.وقبل أن توسع إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة، في أوائل مايو/ أيار الماضي، كانت معظم المساعدات تصل إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، أو عبر معبر كرم أبو سالم القريب الذي تسيطر عليه إسرائيل.وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، دخل ما معدله 189 شاحنة يوميا عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، كما قامت العديد من الدول بتسليم المساعدات من خلال عمليات الإنزال الجوي.

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