مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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27 د
مساحة حرة
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09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مدار الليل والنهار
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183 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sarabic.ae/20240711/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يعتقلون-نائبا-سوريا-شرقي-البلاد-1090712461.html
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
اعتقلت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قياديا في الحزب الشيوعي السوري، وهو عضو في مجلس الشعب، في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T16:18+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن مسلحي "قوات الأسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، اعتقلوا، مساء الأربعاء 10 تموز/ يوليو، الطبيب البيطري وعضو مجلس الشعب السوري، عبد الرحمن حسين خليل، في حي الغربي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وذلك بعد أيام من اعتقال الشيخ حسن المسلط شيخ قبيلة "الجبور" للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات البرلمانية.وأصدر الحزب الشيوعي السوري بياناً تلقى مراسل "سبوتنيك" نسخه منه يفيد بأنه "في يوم 10 يوليو/تموز، قامت دوائر تابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في الجزيرة باعتقال الرفيق عبد الرحمن خليل العضو المرشح للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، عضو مجلس الشعب، وذلك بسبب مشاركته في الحملة الانتخابية لمجلس الشعب".وتابع البيان: "وقد رفض الرفيق عبد الرحمن التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في هذه الحملة مقابل إطلاق سراحه".وأضاف البيان: "إننا ندين هذا الفعل الجائر والتعسفي من قبل دوائر تابعة للمستعمر الأمريكي تجاه مواطن يقوم بحقه الدستوري، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً".وكانت دورية من قوات "قسد" اعتقلت حسن محمد المسلط، شيخ قبيلة "الجبور" العريية لعدة ساعات في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي البلاد، وهو عضو في مجلس الشعب، للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات إلا أنه رفض طلبهم.ويستعد السوريين، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في كامل المحافظات السورية بما فيها محافظة الحسكة رغم الضغوط السياسية والعسكرية في ظل وجود الاحتلال الأمريكي في محافظتهم.
https://sarabic.ae/20240607/لماذا-اضطرت-قسد-لتأجيل-انتخاباتها-المحلية-شرقي-سوريا-1089624568.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد

16:18 GMT 11.07.2024
© Sputnik . Atia Al atiaمسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون برلمانيا سوريا شرقي البلاد
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون برلمانيا سوريا شرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
اعتقلت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قياديا في الحزب الشيوعي السوري، وهو عضو في مجلس الشعب، في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن مسلحي "قوات الأسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، اعتقلوا، مساء الأربعاء 10 تموز/ يوليو، الطبيب البيطري وعضو مجلس الشعب السوري، عبد الرحمن حسين خليل، في حي الغربي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وذلك بعد أيام من اعتقال الشيخ حسن المسلط شيخ قبيلة "الجبور" للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات البرلمانية.
وأصدر الحزب الشيوعي السوري بياناً تلقى مراسل "سبوتنيك" نسخه منه يفيد بأنه "في يوم 10 يوليو/تموز، قامت دوائر تابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في الجزيرة باعتقال الرفيق عبد الرحمن خليل العضو المرشح للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، عضو مجلس الشعب، وذلك بسبب مشاركته في الحملة الانتخابية لمجلس الشعب".
استهداف قياديين في قسد الموالين للجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
لماذا اضطرت "قسد" لتأجيل "انتخاباتها المحلية" شرقي سوريا
7 يونيو, 16:03 GMT
وتابع البيان: "وقد رفض الرفيق عبد الرحمن التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في هذه الحملة مقابل إطلاق سراحه".
وأضاف البيان: "إننا ندين هذا الفعل الجائر والتعسفي من قبل دوائر تابعة للمستعمر الأمريكي تجاه مواطن يقوم بحقه الدستوري، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً".
© Sputnik . Atia Al atiaمسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون برلمانيا سوريا شرقي البلاد
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون برلمانيا سوريا شرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون برلمانيا سوريا شرقي البلاد
© Sputnik . Atia Al atia
وكانت دورية من قوات "قسد" اعتقلت حسن محمد المسلط، شيخ قبيلة "الجبور" العريية لعدة ساعات في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي البلاد، وهو عضو في مجلس الشعب، للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات إلا أنه رفض طلبهم.
ويستعد السوريين، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في كامل المحافظات السورية بما فيها محافظة الحسكة رغم الضغوط السياسية والعسكرية في ظل وجود الاحتلال الأمريكي في محافظتهم.
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