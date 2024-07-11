https://sarabic.ae/20240711/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يعتقلون-نائبا-سوريا-شرقي-البلاد-1090712461.html
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
اعتقلت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قياديا في الحزب الشيوعي السوري، وهو عضو في مجلس الشعب، في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T16:18+0000
2024-07-11T16:18+0000
2024-07-11T16:18+0000
حصري
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن مسلحي "قوات الأسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، اعتقلوا، مساء الأربعاء 10 تموز/ يوليو، الطبيب البيطري وعضو مجلس الشعب السوري، عبد الرحمن حسين خليل، في حي الغربي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وذلك بعد أيام من اعتقال الشيخ حسن المسلط شيخ قبيلة "الجبور" للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات البرلمانية.وأصدر الحزب الشيوعي السوري بياناً تلقى مراسل "سبوتنيك" نسخه منه يفيد بأنه "في يوم 10 يوليو/تموز، قامت دوائر تابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في الجزيرة باعتقال الرفيق عبد الرحمن خليل العضو المرشح للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، عضو مجلس الشعب، وذلك بسبب مشاركته في الحملة الانتخابية لمجلس الشعب".وتابع البيان: "وقد رفض الرفيق عبد الرحمن التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في هذه الحملة مقابل إطلاق سراحه".وأضاف البيان: "إننا ندين هذا الفعل الجائر والتعسفي من قبل دوائر تابعة للمستعمر الأمريكي تجاه مواطن يقوم بحقه الدستوري، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً".وكانت دورية من قوات "قسد" اعتقلت حسن محمد المسلط، شيخ قبيلة "الجبور" العريية لعدة ساعات في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي البلاد، وهو عضو في مجلس الشعب، للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات إلا أنه رفض طلبهم.ويستعد السوريين، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في كامل المحافظات السورية بما فيها محافظة الحسكة رغم الضغوط السياسية والعسكرية في ظل وجود الاحتلال الأمريكي في محافظتهم.
https://sarabic.ae/20240607/لماذا-اضطرت-قسد-لتأجيل-انتخاباتها-المحلية-شرقي-سوريا-1089624568.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون نائبا سوريا شرقي البلاد
حصري
اعتقلت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قياديا في الحزب الشيوعي السوري، وهو عضو في مجلس الشعب، في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن مسلحي "قوات الأسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، اعتقلوا، مساء الأربعاء 10 تموز/ يوليو، الطبيب البيطري وعضو مجلس الشعب السوري، عبد الرحمن حسين خليل، في حي الغربي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وذلك بعد أيام من اعتقال الشيخ حسن المسلط شيخ قبيلة "الجبور" للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات البرلمانية.
وأصدر الحزب الشيوعي السوري بياناً تلقى مراسل "سبوتنيك" نسخه منه يفيد بأنه "في يوم 10 يوليو/تموز، قامت دوائر تابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في الجزيرة باعتقال الرفيق عبد الرحمن خليل العضو المرشح للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، عضو مجلس الشعب، وذلك بسبب مشاركته في الحملة الانتخابية لمجلس الشعب".
وتابع البيان: "وقد رفض الرفيق عبد الرحمن التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في هذه الحملة مقابل إطلاق سراحه".
وأضاف البيان: "إننا ندين هذا الفعل الجائر والتعسفي من قبل دوائر تابعة للمستعمر الأمريكي تجاه مواطن يقوم بحقه الدستوري، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً".
وكانت دورية من قوات "قسد" اعتقلت حسن محمد المسلط، شيخ قبيلة "الجبور" العريية لعدة ساعات في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي البلاد، وهو عضو في مجلس الشعب، للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات إلا أنه رفض طلبهم.
ويستعد السوريين، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في كامل المحافظات السورية بما فيها محافظة الحسكة رغم الضغوط السياسية والعسكرية في ظل وجود الاحتلال الأمريكي في محافظتهم.