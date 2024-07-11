https://sarabic.ae/20240711/موسكو-كييف-تنتهك-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-باستخدام-مواد-سامة-ضد-الجيش-الروسي-1090714367.html
موسكو: كييف تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام مواد سامة ضد الجيش الروسي
موسكو: كييف تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام مواد سامة ضد الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير الروسي لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، اليوم الخميس، بأن نظام كييف ينتهك بشكل صارخ اتفاقية... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T16:36+0000
2024-07-11T16:36+0000
2024-07-11T16:36+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048775220_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_db14817e88e436135e1949d61c82c096.jpg
وقال تارابرين متحدثا في الجلسة 106 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي: "إن نظام كييف ينتهك بشكل صارخ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستخدام المواد الكيميائية السامة ومكونات كيميائية حربية متكاملة ضد القوات المسلحة الروسية".وأشار إلى أن توريد الولايات المتحدة الأمريكية مواد كيميائية سامة لأوكرانيا خلال الصراع العسكري، هو انتهاك لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.وتعقد، في مدينة لاهاي الهولندية، الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة من 9 إلى 12حزيران/يوليو.وأضاف كيريلوف، أن أسيرا أوكرانيا أكد عمل متخصصين أمريكيين في مختبرات لإنتاج حمض الهيدروسيانيك من أجل المسيرات الانتحارية.وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت، في أيار/مايو 2024، ذخيرة على قرية "سيمينوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبعد ذلك ظهرت على السكان المحليين علامات التسمم بحمض الهيدروسيانيك.
https://sarabic.ae/20240708/الدفاع-الروسية-اكتشاف-مختبر-كيميائي-في-مدينة-أفدييفكا-استخدم-لإنتاج-مركبات-تسبب-التسمم-1090590188.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048775220_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_36791eaecfd919ea5ed5eff10480088c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: كييف تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام مواد سامة ضد الجيش الروسي
صرح الممثل الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير الروسي لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، اليوم الخميس، بأن نظام كييف ينتهك بشكل صارخ اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدامه مكونات كيميائية حربية متكاملة ضد الجيش الروسي.
وقال تارابرين متحدثا في الجلسة 106 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي: "إن نظام كييف ينتهك بشكل صارخ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستخدام المواد الكيميائية السامة ومكونات كيميائية حربية متكاملة ضد القوات المسلحة الروسية".
وأشار إلى أن توريد الولايات المتحدة الأمريكية مواد كيميائية سامة لأوكرانيا خلال الصراع العسكري، هو انتهاك لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.
وأوضح: "النظام الأوكراني الذي يعاني الفشل في ساحة المعركة، مستعد لارتكاب أي جرائم بما فيها تنفيذ استفزازات كيميائية، ويتم هذا بمباركة الدول الغربية. حقيقة توريد الولايات المتحدة لمواد كيميائية سامة أثناء الصراع العسكري في أوكرانيا-هذا ما تفعله واشنطن في أوكرانيا الآن، يعتبر انتهاكا للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وتعقد، في مدينة لاهاي الهولندية، الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة من 9 إلى 12حزيران/يوليو.
وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف، قد أعلن أنه تم تسجيل أكثر من 400 حالة لاستخدام أوكرانيا مواد كيميائية سامة غير قاتلة في سياق العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف كيريلوف، أن أسيرا أوكرانيا أكد عمل متخصصين أمريكيين في مختبرات لإنتاج حمض الهيدروسيانيك
من أجل المسيرات الانتحارية.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت، في أيار/مايو 2024
، ذخيرة على قرية "سيمينوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبعد ذلك ظهرت على السكان المحليين علامات التسمم بحمض الهيدروسيانيك.