https://sarabic.ae/20240711/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-225-مليون-دولار--1090716682.html
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، والتي ستشمل بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي وذخيرة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T18:47+0000
2024-07-11T18:47+0000
2024-07-11T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن البنتاغون ووزارة الخارجية: "اليوم، بعد اجتماع الرئيس (بايدن) مع، فلاديمير زيلينسكي، تعلن وزارة الدفاع عن مساعدة إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة الحيوية لأوكرانيا والتي تقدر بـ225 مليون دولار أمريكي".وأوضح البنتاغون أنه، خلال رئاسة بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 54.4 مليار دولار من الدعم الأمني لأوكرانيا.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا عن حزمة مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.وأكدت موسكو مراراً أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية إلى أوكرانيا لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير الأنواع الأخرى من الأسلحة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240710/أمريكا-تعلن-عزمها-نشر-أسلحة-فرط-صوتية-في-ألمانيا-عام-2026-1090673987.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، والتي ستشمل بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي وذخيرة.
وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن البنتاغون ووزارة الخارجية: "اليوم، بعد اجتماع الرئيس (بايدن) مع، فلاديمير زيلينسكي، تعلن وزارة الدفاع عن مساعدة إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة الحيوية لأوكرانيا والتي تقدر بـ225 مليون دولار أمريكي".
وأوضح البيان أنه "وبالإضافة إلى بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي، سيحصل نظام كييف على صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وذخائر "هيمارس"، وأنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
وأوضح البنتاغون أنه، خلال رئاسة بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 54.4 مليار دولار من الدعم الأمني لأوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا عن حزمة مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.
وأكدت موسكو مراراً أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية إلى أوكرانيا لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير الأنواع الأخرى من الأسلحة.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.