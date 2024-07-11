واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240711/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-225-مليون-دولار--1090716682.html
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، والتي ستشمل بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي وذخيرة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T18:47+0000
2024-07-11T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg
وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن البنتاغون ووزارة الخارجية: "اليوم، بعد اجتماع الرئيس (بايدن) مع، فلاديمير زيلينسكي، تعلن وزارة الدفاع عن مساعدة إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة الحيوية لأوكرانيا والتي تقدر بـ225 مليون دولار أمريكي".وأوضح البنتاغون أنه، خلال رئاسة بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 54.4 مليار دولار من الدعم الأمني ​​لأوكرانيا.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا عن حزمة مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.وأكدت موسكو مراراً أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية إلى أوكرانيا لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير الأنواع الأخرى من الأسلحة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240710/أمريكا-تعلن-عزمها-نشر-أسلحة-فرط-صوتية-في-ألمانيا-عام-2026-1090673987.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff974fc3c1c171b493719eae36dca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

18:47 GMT 11.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، والتي ستشمل بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي وذخيرة.
وفقًا لبيانات صحفية صادرة عن البنتاغون ووزارة الخارجية: "اليوم، بعد اجتماع الرئيس (بايدن) مع، فلاديمير زيلينسكي، تعلن وزارة الدفاع عن مساعدة إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة الحيوية لأوكرانيا والتي تقدر بـ225 مليون دولار أمريكي".

وأوضح البيان أنه "وبالإضافة إلى بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي، سيحصل نظام كييف على صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وذخائر "هيمارس"، وأنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأوضح البنتاغون أنه، خلال رئاسة بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 54.4 مليار دولار من الدعم الأمني ​​لأوكرانيا.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
أمريكا تعلن عزمها نشر أسلحة فرط صوتية في ألمانيا عام 2026
أمس, 17:19 GMT
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا عن حزمة مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.
وأكدت موسكو مراراً أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية إلى أوكرانيا لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير الأنواع الأخرى من الأسلحة.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب13:09 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала