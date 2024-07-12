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"أمن الدولة" اللبناني يتابع إجلاء النازحين السوريين المخالفين شمالي البلاد
"أمن الدولة" اللبناني يتابع إجلاء النازحين السوريين المخالفين شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، قيام دوريات تابعة للإدارة العامة لأمن الدولة في لبنان، اليوم الجمعة، بعمليات إجلاء للنازحين السوريين المخالفين في شمال البلاد. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T10:21+0000
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "دوريات أمن الدولة في الشمال- مكتب المنية الضنية، تواصل إخلاء محلات يشغلها سوريون في منطقة جبل البداوي، وتمّ ختمها بالشمع الأحمر، بناءً على قرار السلطات المختصة".وأضافت الوكالة أن "السلطات اللبنانية سلمت بعض تلك المحلات لأصحابها اللبنانيين بعد استحصالهم على المستندات الرسمية المناسبة"، بحسب بيان عن مديرية أمن الدولة.وفي وقت سابق، وصلت إلى سوريا، أمس الخميس، 3 دفعات جديدة من النازحين السوريين من لبنان، عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، بعد أن توقف منذ الـ16 مايو/أيار الماضي، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة السورية اتخذت العديد من الخطوات، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين وتوفير ما يلزم لضمان ظروف معيشية كريمة لهم في سوريا.ولفت معاون المحافظ إلى الاستعدادت التي تم تكريسها لتأمين عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وتشجيعهم بدءاً من مراسيم العفو وإعداد مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم الوثائق المدنية الخاصة بهم وتأمين الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم.وقال الجاسم أن وصول العديد من العائلات السورية من لبنان تم عبر معبر الزمراني بريف دمشق، ومعهم أثاث منازلهم والاليات التي تحمل لوحات سورية، مؤكدا تلقيهم الرعاية والخدمات الصحية من قبل الكوادر الطبية المجهزة في المعبر.كما تم توزيع السلل الغذائية على العائدين، فيما يتم استكمال بياناتهم عبر مديرية الشؤون المدنية، لتبدأ عملية تسوية أوضاعهم بشكل كامل تمهيدا للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبون من مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.وباشرت منذ صباح أمس الخميس، سلطات المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم عودة طوعية لنحو 350 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان عبر المعبرين الحدوديين في الزمراني - عرسال والقاع، ممن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز لديها لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
https://sarabic.ae/20240514/قوافل-النازحين-السوريين-العائدين-من-لبنان-تصل-إلى-سوريا-صور-1088855224.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

"أمن الدولة" اللبناني يتابع إجلاء النازحين السوريين المخالفين شمالي البلاد

10:21 GMT 12.07.2024
© AFP 2023سوريون يغادرون مخيم للاجئين بالقرب من مدينة عرسال اللبنانية
سوريون يغادرون مخيم للاجئين بالقرب من مدينة عرسال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، قيام دوريات تابعة للإدارة العامة لأمن الدولة في لبنان، اليوم الجمعة، بعمليات إجلاء للنازحين السوريين المخالفين في شمال البلاد.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "دوريات أمن الدولة في الشمال- مكتب المنية الضنية، تواصل إخلاء محلات يشغلها سوريون في منطقة جبل البداوي، وتمّ ختمها بالشمع الأحمر، بناءً على قرار السلطات المختصة".
وأضافت الوكالة أن "السلطات اللبنانية سلمت بعض تلك المحلات لأصحابها اللبنانيين بعد استحصالهم على المستندات الرسمية المناسبة"، بحسب بيان عن مديرية أمن الدولة.
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مجتمع
قوافل النازحين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى سوريا... صور
14 مايو, 13:33 GMT
وفي وقت سابق، وصلت إلى سوريا، أمس الخميس، 3 دفعات جديدة من النازحين السوريين من لبنان، عبر معبري "الزمراني" في ريف دمشق و"جوسية" في ريف حمص، بعد أن توقف منذ الـ16 مايو/أيار الماضي، على أن تتم تسوية أوضاع المطلوبين الأمنيين حال استقرارهم في مناطق سكنهم الجديدة داخل البلاد.
وأكد معاون محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة السورية اتخذت العديد من الخطوات، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين وتوفير ما يلزم لضمان ظروف معيشية كريمة لهم في سوريا.
ولفت معاون المحافظ إلى الاستعدادت التي تم تكريسها لتأمين عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وتشجيعهم بدءاً من مراسيم العفو وإعداد مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم الوثائق المدنية الخاصة بهم وتأمين الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم.
وقال الجاسم أن وصول العديد من العائلات السورية من لبنان تم عبر معبر الزمراني بريف دمشق، ومعهم أثاث منازلهم والاليات التي تحمل لوحات سورية، مؤكدا تلقيهم الرعاية والخدمات الصحية من قبل الكوادر الطبية المجهزة في المعبر.
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
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كما تم توزيع السلل الغذائية على العائدين، فيما يتم استكمال بياناتهم عبر مديرية الشؤون المدنية، لتبدأ عملية تسوية أوضاعهم بشكل كامل تمهيدا للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وشارك في استقبال اللاجئين العائدين، مندوبون من مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية للعائدين، إضافة إلى تجهيز برنامج للفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة حياتهم خارج البلاد.
وباشرت منذ صباح أمس الخميس، سلطات المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم عودة طوعية لنحو 350 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان عبر المعبرين الحدوديين في الزمراني - عرسال والقاع، ممن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز لديها لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
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