https://sarabic.ae/20240712/إعلام-مصر-وإسرائيل-تبحثان-إقامة-نظام-مراقبة-إلكتروني-على-الحدود-مع-غزة-1090727804.html

إعلام: مصر وإسرائيل تبحثان إقامة نظام مراقبة إلكتروني على الحدود مع غزة

إعلام: مصر وإسرائيل تبحثان إقامة نظام مراقبة إلكتروني على الحدود مع غزة

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ومصر، تناقشان إمكانية إنشاء "نظام مراقبة إلكتروني" لمكافحة التهريب عبر الحدود الفلسطينية المصرية. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطّلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني عالي التقنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.وقال المصدر المطّلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".وردا على سؤال عما إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في ممر فيلادلفيا، قال المصدر "صحيح".فيما، قال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية".لكن في نفس الوقت، أكد المصدران أن "مصر مع ذلك لن توافق على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل، المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما".يشار إلى أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على تفاصيله، قد يمهد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.

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