https://sarabic.ae/20240712/البنتاغون-يفشل-في-إعادة-تثبيت-الرصيف-العائم-على-شاطئ-غزة-ويؤجله-لأجل-غير-مسمى-1090742571.html

البنتاغون يفشل في إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة ويؤجله لأجل غير مسمى

البنتاغون يفشل في إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة ويؤجله لأجل غير مسمى

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، توقف محاولات إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة؛ لأسباب تقنية، مرتبطة بالطقس. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T18:23+0000

2024-07-12T18:23+0000

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وأعلن باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، أن الرصيف المؤقت الذي سيقيمه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة لإيصال المساعدات الإنسانية سيتوقف عن العمل بشكل كامل قريبًا.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إننا أعدنا معدات الرصيف إلى أسدود بعد عدم تمكننا من إعادة تثبيتها لمشاكل مرتبطة بالطقس، موضحة أنها لم تحدد تاريخا لإعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة.وتابع البيان، أن الولايات المتحدة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن مئات الآلاف ما زالوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء غزة.وكان الرصيف المؤقت قد انفصل وتعرض لأضرار بالغة في يونيو/ حزيران الماضي بسبب مياه البحر المضطربة، وتم نقله إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

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