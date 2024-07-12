https://sarabic.ae/20240712/الرئيس-الإيراني-روسيا-حليف-استراتيجي-مهم-وسنواصل-تعزيز-التعاون-1090743892.html

الرئيس الإيراني: روسيا حليف استراتيجي مهم وسنواصل تعزيز التعاون

الرئيس الإيراني: روسيا حليف استراتيجي مهم وسنواصل تعزيز التعاون

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن روسيا حليف استراتيجي مهم وجار لإيران، مؤكدا أن طهران ستواصل توسيع وتعزيز التعاون المشترك. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T20:56+0000

2024-07-12T20:56+0000

2024-07-12T20:56+0000

روسيا

العالم

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ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن الرئيس الإيراني الجديد قوله في مقال بعنوان "رسالتي إلى العالم الجديد": "لقد دعمتنا الصين وروسيا باستمرار في الأوقات الصعبة، ونحن نقدر بشدة هذه الصداقة".أعلن السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للنظر في اقتراح طهران، للوساطة في حل النزاع في أوكرانيا، إذا أبدى الجانب الإيراني استعداده لذلك.في سياق متصل، ردت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، على بيان قمة الناتو في واشنطن، مؤكدة رفض طهران لادعاءات الحلف بتقديم مساعدات عسكرية لروسيا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "ادعاء الناتو بتقديم إيران مساعدة عسكرية لروسيا في الأزمة الأوكرانية، لا أساس له من الصحة على الإطلاق وله دوافع سياسية".وتابع كنعاني: "كما قلنا، مرارا وتكرارا، فإن أي محاولة لربط أزمة أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا، هي فقط من أجل التحيز السياسي وبهدف إضفاء الشرعية على التدخل الغربي واستمرار تدفق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا".وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".

https://sarabic.ae/20240712/السفير-الروسي-لدى-طهران-موسكو-مستعدة-لاعتبار-إيران-وسيطا-في-حل-النزاع-الأوكراني-1090732886.html

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