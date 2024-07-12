https://sarabic.ae/20240712/الصحة-العالمية-كوفيد--19-يودي-بحياة-نحو-1700-شخص-أسبوعيا-في-جميع-أنحاء-العالم-1090723396.html

الصحة العالمية: "كوفيد-19" يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في جميع أنحاء العالم

الصحة العالمية: "كوفيد-19" يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في جميع أنحاء العالم

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كوفيد-19" لا يزال يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في جميع أنحاء العالم، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T06:14+0000

2024-07-12T06:14+0000

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جاء ذلك خلال كلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.وقال غيبرييسوس إنه "رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهم من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".وأضاف: "توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح "كوفيد-19" في غضون 12 شهرا من آخر جرعة لهم".وأوضح غيبرييسوس أن "منظمة الصحة العالمية أُبلغت بأكثر من 7 ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت نهاية "كوفيد-19" كحالة طوارئ صحية عالمية، في مايو/ أيار 2023، بعد أكثر من 3 سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين، أواخر عام 2019.وحثت المنظمة الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.

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