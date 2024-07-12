https://sarabic.ae/20240712/بوتين-عدم-وجود-رد-فعل-على-استهداف-محطة-زابوروجيه-من-قبل-داعمي-كييف-خطأ-فادح-1090736277.html

بوتين: عدم وجود رد فعل على استهداف محطة زابوروجيه من قبل داعمي كييف خطأ فادح

بوتين: عدم وجود رد فعل على استهداف محطة زابوروجيه من قبل داعمي كييف خطأ فادح

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عدم وجود رد فعل على استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من جانب أولئك الذين يدعمون كييف، بأنه خطأ كبير. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T13:24+0000

2024-07-12T13:24+0000

2024-07-12T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين، خلال لقائه مع حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن "العدو يوجه ضربات، والآن مباشرة يستهدف المحطة، محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وهذا، بالطبع، يتطلب اهتماماً خاصاً من جانبنا أيضا".وتابع بوتين بالقول إنه "لسوء الحظ، لا يثير هذا الأمر اهتمام أولئك الأشخاص وتلك القوى التي تدعم نظام كييف اليوم وهذا خطأ كبير، سنستذكر هذا ونتحدث عنه أكثر من مرة".وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار يطالب روسيا بسحب قواتها من أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ونقلها إلى سيطرة كييف.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "القرار تم اعتماده بأغلبية 99 صوتاً مؤيداً، وصوتت 9 دول أخرى ضده، وامتنعت 60 دولة عن التصويت".وأضاف بوليانسكي، بالقول: "لسوء الحظ، هذا لا يمكن إلا أن يشجع حزب الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وبالطبع في أوكرانيا، وسيحاولون التظاهر بأن هذا نوع من الدعم من المجتمع الدولي لجهودهم لإبقاء نظام زيلينسكي واقفاً على قدميه".

https://sarabic.ae/20240712/بقرار-مسيس-الأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-يطالب-روسيا-بسحب-قواتها-من-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1090732726.html

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