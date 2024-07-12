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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240712/تدريبات-قناصة-الجيش-الروسي-في-اتجاه-محور-أفدييفكا-1090729162.html
تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا
تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا
2024-07-12T11:58+0000
2024-07-12T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
صور
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وخلال التدريبات، استمع أكثر من 40 سائقًا إلى محاضرات حول ميزات قيادة مركبات "أورال" و"كاماز" الثقيلة، وبعد ذلك اجتازوا اختبارات معرفة العتاد وتشغيل المعدات العسكرية.وتدرب سائقو وحدة البندقية الآلية الجبلية بالمنطقة العسكرية المركزية على مهارات قيادة المركبات الثقيلة بالقرب من أورينبورغ.وفي المجموع، شارك في المحاضرات نحو 40 سائقا ميكانيكيا، وشاركت أكثر من 10 وحدات من المعدات العسكرية والخاصة.وبتوجيه من مدربين ذوي خبرة، قطع المتدربون طريقًا بطول 5 كيلومترات به تضاريس صعبة ومنحدرات وممرا عبر حقل ألغام وخندقا، ومناطق للصعود والهبوط.تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك"، جانيا من تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا، المنطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا، المنطقة العملية العسكرية الخاصة

تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا

11:58 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 12.07.2024)
تابعنا عبر
مارس سائقو مركبات عسكرية تابعة لتشكيل البندقية الآلية الجبلية في المنطقة العسكرية المركزية، مهاراتهم في قيادة المركبات الثقيلة في منطقة أورينبورغ الروسية، حيث أقيمت تدريبات لهم في حقل تدريب "توتسكي".
وخلال التدريبات، استمع أكثر من 40 سائقًا إلى محاضرات حول ميزات قيادة مركبات "أورال" و"كاماز" الثقيلة، وبعد ذلك اجتازوا اختبارات معرفة العتاد وتشغيل المعدات العسكرية.
وتدرب سائقو وحدة البندقية الآلية الجبلية بالمنطقة العسكرية المركزية على مهارات قيادة المركبات الثقيلة بالقرب من أورينبورغ.
وفي المجموع، شارك في المحاضرات نحو 40 سائقا ميكانيكيا، وشاركت أكثر من 10 وحدات من المعدات العسكرية والخاصة.
وبتوجيه من مدربين ذوي خبرة، قطع المتدربون طريقًا بطول 5 كيلومترات به تضاريس صعبة ومنحدرات وممرا عبر حقل ألغام وخندقا، ومناطق للصعود والهبوط.
تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك"، جانيا من تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة.

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