https://sarabic.ae/20240712/تدريبات-قناصة-الجيش-الروسي-في-اتجاه-محور-أفدييفكا-1090729162.html

تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا

تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا

2024-07-12T11:58+0000

2024-07-12T11:58+0000

2024-07-12T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

صور

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وخلال التدريبات، استمع أكثر من 40 سائقًا إلى محاضرات حول ميزات قيادة مركبات "أورال" و"كاماز" الثقيلة، وبعد ذلك اجتازوا اختبارات معرفة العتاد وتشغيل المعدات العسكرية.وتدرب سائقو وحدة البندقية الآلية الجبلية بالمنطقة العسكرية المركزية على مهارات قيادة المركبات الثقيلة بالقرب من أورينبورغ.وفي المجموع، شارك في المحاضرات نحو 40 سائقا ميكانيكيا، وشاركت أكثر من 10 وحدات من المعدات العسكرية والخاصة.وبتوجيه من مدربين ذوي خبرة، قطع المتدربون طريقًا بطول 5 كيلومترات به تضاريس صعبة ومنحدرات وممرا عبر حقل ألغام وخندقا، ومناطق للصعود والهبوط.تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك"، جانيا من تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا، المنطقة العملية العسكرية الخاصة