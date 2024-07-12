"سو-34" روسية تدمر مدرعات مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
10:25 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 12.07.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات روسية من طراز "سو 34" دمرت معدات مموهة وحيّدت قوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي تقع تحت سيطرة ومسؤولية وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم مقاتلات فرط صوتية متعددة الوظائف من طراز "سو 34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتدمير معدات العدو المموهة وتحييد القوى البشرية المرافقة لها بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب 500"، وذلك بعد معلومات تلقتها القوات الجوية من وحدة استطلاع، والتي تسمح بشن ضربات دقيقة من مسافة آمنة".
⚡️قاذفات روسية من طراز "سو-34" تستهدف معدات مموهة تابعة للجيش الأوكراني بقنابل "فاب-500" الموجهة، في مناطق سيطرة مجموعة قوات "الجنوب" الروسية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 12, 2024
◀️وزارة الدفاع الروسية. pic.twitter.com/vJ4rVmePUh
وتابع البيان أنه "بعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطاراتها"، مضيفا أنه "تم تنفيذ مهمة ضرب أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم".
وتشكل قاذفات "سو-34" جزءاً مهماً من القوة الضاربة للطيران الجوي الروسي في الخطوط الأمامية، وتتيح قدرات الطائرة المقاتلة استخدام أسلحة الدفاع الجوي المتقدمة، وزيادة مدى تدمير الأهداف الأرضية والسطحية وتحسين دقة الاستهداف.
5 أبريل, 08:08 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.