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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240712/سو-34-روسية-تدمر-مدرعات-مموهة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1090728121.html
"سو-34" روسية تدمر مدرعات مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"سو-34" روسية تدمر مدرعات مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات روسية من طراز "سو 34" دمرت معدات مموهة وحيّدت قوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي تقع تحت... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T10:25+0000
2024-07-12T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم مقاتلات فرط صوتية متعددة الوظائف من طراز "سو 34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتدمير معدات العدو المموهة وتحييد القوى البشرية المرافقة لها بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب 500"، وذلك بعد معلومات تلقتها القوات الجوية من وحدة استطلاع، والتي تسمح بشن ضربات دقيقة من مسافة آمنة".وتابع البيان أنه "بعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطاراتها"، مضيفا أنه "تم تنفيذ مهمة ضرب أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم".وتشكل قاذفات "سو-34" جزءاً مهماً من القوة الضاربة للطيران الجوي الروسي في الخطوط الأمامية، وتتيح قدرات الطائرة المقاتلة استخدام أسلحة الدفاع الجوي المتقدمة، وزيادة مدى تدمير الأهداف الأرضية والسطحية وتحسين دقة الاستهداف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240405/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-الدفعة-الأولى-لعام-2024-من-قاذفات-سو-34-1087705767.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-34" روسية تدمر مدرعات مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

10:25 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 12.07.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات روسية من طراز "سو 34" دمرت معدات مموهة وحيّدت قوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي تقع تحت سيطرة ومسؤولية وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم مقاتلات فرط صوتية متعددة الوظائف من طراز "سو 34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتدمير معدات العدو المموهة وتحييد القوى البشرية المرافقة لها بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب 500"، وذلك بعد معلومات تلقتها القوات الجوية من وحدة استطلاع، والتي تسمح بشن ضربات دقيقة من مسافة آمنة".
وتابع البيان أنه "بعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطاراتها"، مضيفا أنه "تم تنفيذ مهمة ضرب أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم".
وتشكل قاذفات "سو-34" جزءاً مهماً من القوة الضاربة للطيران الجوي الروسي في الخطوط الأمامية، وتتيح قدرات الطائرة المقاتلة استخدام أسلحة الدفاع الجوي المتقدمة، وزيادة مدى تدمير الأهداف الأرضية والسطحية وتحسين دقة الاستهداف.
قاذفات هجومية من طراز سو-24 ومقاتلات متعددة الأغراض من طراز سو-30إس إم وقاذفات مقاتلة من طراز سو-34 في مسابقة أفيادارتس للطيران العسكري ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021، 2 أبريل 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

"سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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