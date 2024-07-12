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وزير خارجية جنوب أفريقيا: نسعى لانتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع أولوياتنا التنموية
وزير خارجية جنوب أفريقيا: نسعى لانتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع أولوياتنا التنموية
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أمس الخميس، إن بلاده تسعى إلى انتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع الأولويات التنموية للبلاد، مما يعزز دور دولة... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T01:51+0000
2024-07-12T01:52+0000
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جوهانسبرغ – سبوتنيك. وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا خلال ندوة مع معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، "باعتبارنا دولة ذات سيادة، نسعى إلى انتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع أولوياتنا التنموية. وهذا يجعلنا من دول عدم الانحياز وسطاء مفيدين في الصراعات مثل تلك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف لامولا، "جنوب أفريقيا قامت بتنسيق أول مبادرة سلام أفريقية على الإطلاق خارج حدود القارة عندما ترأس الرئيس (سيريل) رامافوسا وفدا من ستة رؤساء دول أفريقية إلى أوكرانيا وروسيا العام الماضي".وأضاف لامولا، "في النظام العالمي الناشئ، أصبحنا ندرك أكثر من أي وقت مضى أن الرخاء الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على الاستقرار والسلام واحترام سيادة القانون. ولا يمكن أن يكون هناك سلام في أي جزء من العالم حيث يتعرض الناس للاضطهاد أو يكافحون تحت نير الاستعمار والاحتلال".وأكد لامولا أن بلاده ستستمر في التعامل مع العالم على قدم المساواة، حيث أكد أيضًا أن موقف جنوب أفريقيا المتمثل في "عدم الانحياز" و"العالمية" سيظل "مقدسًا".وفي سياق آخر، قال لامولا: "من الجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا ستواصل بذل كل ما في وسعها للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة، وإنهاء جميع أعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية".وأضاف لامولا: "بما أن سياستنا الخارجية ترتكز على تاريخنا التضامني مع أولئك الذين يناضلون ضد القمع والاحتلال، سوف نستمر في دعم شعب الصحراء الغربية في سعيهم من أجل تقرير المصير".ومن جهة أخرى، أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا استفادة بلاده من عضويتها في بريكس ومجموعة العشرين لوضع أفريقيا والعالم الجنوبي على جدول الأعمال.وأشار إلى استضافة جنوب أفريقيا قمة بريكس الخامسة عشرة، مما أدى إلى توسيع العضوية الكاملة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، مما عزز الصوت الأفريقي في بريكس".
https://sarabic.ae/20230719/رئيس-جنوب-أفريقيا-الصراع-في-أوكرانيا-يتطلب-تدخلا-من-جميع-الدول-المحبة-للسلام-1079205568.html
https://sarabic.ae/20231214/نائبة-وزير-العمل-في-جنوب-أفريقيا-توضح-كيف-يمكن-أن-تساعد-بريكس-في-تطوير-سوق-العمل-1084074726.html
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جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

وزير خارجية جنوب أفريقيا: نسعى لانتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع أولوياتنا التنموية

01:51 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 01:52 GMT 12.07.2024)
© flickr.com / Jason Perelsonعلم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© flickr.com / Jason Perelson
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قال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أمس الخميس، إن بلاده تسعى إلى انتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع الأولويات التنموية للبلاد، مما يعزز دور دولة عدم الانحياز.
جوهانسبرغ – سبوتنيك. وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا خلال ندوة مع معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، "باعتبارنا دولة ذات سيادة، نسعى إلى انتهاج سياسات خارجية مستقلة تتماشى مع أولوياتنا التنموية. وهذا يجعلنا من دول عدم الانحياز وسطاء مفيدين في الصراعات مثل تلك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".
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وأضاف لامولا، "جنوب أفريقيا قامت بتنسيق أول مبادرة سلام أفريقية على الإطلاق خارج حدود القارة عندما ترأس الرئيس (سيريل) رامافوسا وفدا من ستة رؤساء دول أفريقية إلى أوكرانيا وروسيا العام الماضي".
وأضاف لامولا، "في النظام العالمي الناشئ، أصبحنا ندرك أكثر من أي وقت مضى أن الرخاء الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على الاستقرار والسلام واحترام سيادة القانون. ولا يمكن أن يكون هناك سلام في أي جزء من العالم حيث يتعرض الناس للاضطهاد أو يكافحون تحت نير الاستعمار والاحتلال".
وأكد لامولا أن بلاده ستستمر في التعامل مع العالم على قدم المساواة، حيث أكد أيضًا أن موقف جنوب أفريقيا المتمثل في "عدم الانحياز" و"العالمية" سيظل "مقدسًا".
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وفي سياق آخر، قال لامولا: "من الجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا ستواصل بذل كل ما في وسعها للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة، وإنهاء جميع أعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية".
وأضاف لامولا: "بما أن سياستنا الخارجية ترتكز على تاريخنا التضامني مع أولئك الذين يناضلون ضد القمع والاحتلال، سوف نستمر في دعم شعب الصحراء الغربية في سعيهم من أجل تقرير المصير".
ومن جهة أخرى، أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا استفادة بلاده من عضويتها في بريكس ومجموعة العشرين لوضع أفريقيا والعالم الجنوبي على جدول الأعمال.
وأشار إلى استضافة جنوب أفريقيا قمة بريكس الخامسة عشرة، مما أدى إلى توسيع العضوية الكاملة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، مما عزز الصوت الأفريقي في بريكس".
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