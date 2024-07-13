https://sarabic.ae/20240713/إخلاء-ركاب-طائرة-سعودية-بزلاقات-النجاة-إثر-حريق-اندلع-فيها-فيديو-1090747029.html
إخلاء ركاب طائرة سعودية بزلاقات النجاة إثر حريق اندلع فيها... فيديو
إخلاء ركاب طائرة سعودية بزلاقات النجاة إثر حريق اندلع فيها... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى حريق في جهاز الهبوط الأمامي خلال محاولة هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، الخميس الماضي. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T06:33+0000
2024-07-13T06:33+0000
2024-07-13T06:33+0000
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وفور وقوع الحادث تم إنزال جميع الركاب البالغ عددهم 276 شخصا، بالإضافة إلى 21 هم طاقم الطائرة.وقد أظهر مقطع فيديو لحظة إخلاء الطائرة وإنزال الركاب عبر زلاقات النجاة بأمان دون تسجيل أي اصابات.بدورها، أوضحت السلطات السعودية أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات.وأضافت أنه قد تم إيقاف الطائرة على الفور وإنزال جميع الضيوف وطاقم الطائرة بسلام.كما أكدت أن الطائرة تخضع حاليا للتقييم الفني من قبل المختصين للكشف عن أسباب الحريق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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نادي الفيديو, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
إخلاء ركاب طائرة سعودية بزلاقات النجاة إثر حريق اندلع فيها... فيديو
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى حريق في جهاز الهبوط الأمامي خلال محاولة هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، الخميس الماضي.
وفور وقوع الحادث تم إنزال جميع الركاب البالغ عددهم 276 شخصا، بالإضافة إلى 21 هم طاقم الطائرة.
وقد أظهر مقطع فيديو لحظة إخلاء الطائرة وإنزال الركاب عبر زلاقات النجاة
بأمان دون تسجيل أي اصابات.
بدورها، أوضحت السلطات السعودية أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان
من أحد الإطارات.
وأضافت أنه قد تم إيقاف الطائرة على الفور وإنزال جميع الضيوف وطاقم الطائرة بسلام.
كما أكدت أن الطائرة تخضع حاليا للتقييم الفني من قبل المختصين للكشف عن أسباب الحريق.