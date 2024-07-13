https://sarabic.ae/20240713/الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-على-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1090773462.html
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل السبت/الأحد، أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات في جنوب لبنان. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T21:24+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات قضاء مرجعيون حولا، رب ثلاثين، كفركلا، وبين عديسة وكفركلا.وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة العاشرة إلا ثلثا من مساء اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة خلة وردة في لأطراف بلدة عيتا الشعب.كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا بصاروخين على بلدة عيتا الشعب.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240713/قيادي-في-حزب-الله-يتوعد-بتكبيد-إسرائيل-ثمنا-كبيرا-حال-تنفيذ-هجوم-واسع-على-لبنان-1090746305.html
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سبوتنيك عربي
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, قصف إسرائيلي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, قصف إسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل السبت/الأحد، أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات في جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية
سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات قضاء مرجعيون حولا، رب ثلاثين، كفركلا، وبين عديسة وكفركلا.
وقصف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط محطة الكهرباء في بلدة جديدة مرجعيون، وعريض جديدة مرجعيون، كما طال القصف المدفعي بلدة الخيام، منطقة الشريقي، وفقا للوكالة.
وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة العاشرة إلا ثلثا من مساء اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة خلة وردة في لأطراف بلدة عيتا الشعب.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا بصاروخين على بلدة عيتا الشعب.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.
ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.