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ترامب يغادر تجمعا انتخابيا وهو ينزف بعد إطلاق نار وسط أنصاره.. فيديو
ترامب يغادر تجمعا انتخابيا وهو ينزف بعد إطلاق نار وسط أنصاره.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، ليل السبت/الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غادر تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا بعد سماع صوت إطلاق نار خلال خطابه. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T22:23+0000
2024-07-13T22:41+0000
ترامب
نزيف
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
العالم
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن دونالد ترامب غادر المكان وكانت أذنه تنزف.وأظهرت مقاطع مصورة ترامب وهو يختبئ تحت المنصة التي كانت يلقي من عليها الخطاب خلال إطلاق النار.وبعدها ظهر ترامب وسط الحرس الخاص به وهو يهتف وسط أنصاره ووجه مخضب بالدماء، بحسب ما ورد في مقطع مصور آخر.وكشفت صورة نشرتها وكالة "ٍأسوشيتد برس" الأمريكية ترامب وسط حراسه والدماء تغطي أذنه.ولم ترد تقارير بعد عن حالة الرئيس الأمريكي السابق.
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ترامب, نزيف, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم
ترامب, نزيف, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم

ترامب يغادر تجمعا انتخابيا وهو ينزف بعد إطلاق نار وسط أنصاره.. فيديو

22:23 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 22:41 GMT 13.07.2024)
© AP Photo / Gene J. Puskarدونالد ترامب أذنه تنزف بعد إطلاق نار عليه وسط تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024
دونالد ترامب أذنه تنزف بعد إطلاق نار عليه وسط تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، ليل السبت/الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غادر تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا بعد سماع صوت إطلاق نار خلال خطابه.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن دونالد ترامب غادر المكان وكانت أذنه تنزف.
وأظهرت مقاطع مصورة ترامب وهو يختبئ تحت المنصة التي كانت يلقي من عليها الخطاب خلال إطلاق النار.
وبعدها ظهر ترامب وسط الحرس الخاص به وهو يهتف وسط أنصاره ووجه مخضب بالدماء، بحسب ما ورد في مقطع مصور آخر.
وكشفت صورة نشرتها وكالة "ٍأسوشيتد برس" الأمريكية ترامب وسط حراسه والدماء تغطي أذنه.
ولم ترد تقارير بعد عن حالة الرئيس الأمريكي السابق.
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