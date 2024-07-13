https://sarabic.ae/20240713/جعجع-لا-يمكن-الانتظار-وعلى-الجيش-الانتشار-في-الجنوب-بدلا-من-حزب-الله-1090749009.html

جعجع: لا يمكن الانتظار وعلى الجيش الانتشار في الجنوب بدلا من "حزب الله"

جعجع: لا يمكن الانتظار وعلى الجيش الانتشار في الجنوب بدلا من "حزب الله"

سبوتنيك عربي

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على أن "الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة". 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T09:04+0000

2024-07-13T09:04+0000

2024-07-13T09:04+0000

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ورأى جعجع، خلال حفل تسليم بطاقات الانتساب لدفعة جديدة من المنتسبين في منطقة البقاع الشمالي في معراب، أن "فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ"، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب، لناحية تطبيق القرار 1701.وعن الدور الذي يلعبه "حزب الله" في الداخل، اعتبر جعجع أن "لا دولة يمكن أن تقوم بوجود حزب مسلح خارج إطار الدولة"، لافتاً الى أنه "لضمان استقرار لبنان وأمان اللبنانيين، يجب على الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق القرار 1701 من طرف واحد".وشدد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، على "ضرورة انتشار الجيش في الجنوب بدلاً من حزب الله، لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الحدود".وحذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق، إسرائيل من تكبيدها "ثمنا كبيرا" في حال تنفيذها هجوما واسعا على لبنان.جاءت تصريحات قاسم في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها إن إسرائيل "ستفكر ألف مرة قبل أن تعتدي عدوانا واسعا على لبنان، ونحن بالمرصاد"، وتابع: "لا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقدم على حماقة لأنه يعرف تماما بأنه سيدفع ثمنا كبيرا".وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، قال قاسم: "إذا أردنا أن نقيم إذا نحن ذاهبون لوقف إطلاق النار أم لا، نقول إن الأمور غير واضحة حتى الآن، والمسؤولية الكبرى الآن هي على الإدارة الأمريكية".ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتتزايد المخاوف عالميًا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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