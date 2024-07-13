https://sarabic.ae/20240713/حريق-في-مستودع-للنفط-بمقاطعة-روستوف-بسبب-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-1090745779.html
حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، فاسيلي جولوبيف، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في بسبب هجوم بطائرة مسيرة ليلا. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T04:18+0000
2024-07-13T04:18+0000
2024-07-13T04:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
القوات الأوكرانية
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وأضاف، "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا [01:00 صباحًا بتوقيت غرينتش]، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة، اندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة تسيمليانسكي".وتابع "وفقا للبيانات الأولية لم تكن هناك وفيات أو إصابات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240712/الجيش-الروسي-ينفذ-39-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل----1090736193.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, القوات الأوكرانية
حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
قال حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، فاسيلي جولوبيف، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في بسبب هجوم بطائرة مسيرة ليلا.
وأضاف، "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا [01:00 صباحًا بتوقيت غرينتش]، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة، اندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة تسيمليانسكي".
وتابع "وفقا للبيانات الأولية لم تكن هناك وفيات أو إصابات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.