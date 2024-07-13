حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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16:04 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
17:33 GMT
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الصوم عبر الأديان والثقافات
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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مساحة حرة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240713/حريق-في-مستودع-للنفط-بمقاطعة-روستوف-بسبب-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-1090745779.html
حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، فاسيلي جولوبيف، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في بسبب هجوم بطائرة مسيرة ليلا. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T04:18+0000
2024-07-13T04:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
القوات الأوكرانية
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وأضاف، "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا [01:00 صباحًا بتوقيت غرينتش]، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة، اندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة تسيمليانسكي".وتابع "وفقا للبيانات الأولية لم تكن هناك وفيات أو إصابات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240712/الجيش-الروسي-ينفذ-39-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل----1090736193.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, القوات الأوكرانية

حريق في مستودع للنفط بمقاطعة روستوف بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

04:18 GMT 13.07.2024
© AP Photo / Ismael Franciscoرجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022.
رجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Ismael Francisco
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قال حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، فاسيلي جولوبيف، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في بسبب هجوم بطائرة مسيرة ليلا.
وأضاف، "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا [01:00 صباحًا بتوقيت غرينتش]، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة، اندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة تسيمليانسكي".
وتابع "وفقا للبيانات الأولية لم تكن هناك وفيات أو إصابات".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ 39 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
أمس, 13:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"سو-34" توجه ضربة صاروخية بقنابل "فاب-500" على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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