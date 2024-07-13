رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة، واستئناف المفاوضات في القاهرة، مساع إيطالية للتوسط في ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان
16:04 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240713/رغم-ظروفها-المعقدة-الحسكة-السورية-تنهي-استعداداتها-لانتخابات-مجلس-الشعب-1090763517.html
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب
سبوتنيك عربي
تستعد محافظة الحسكة السورية لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) التي تنطلق منافساتها، صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، رغم... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T15:05+0000
2024-07-13T15:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0d/1090762461_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f71f86c2fee1c41cbb7f850134d3eee.jpg
ورغم أن كلا الجيشين والمجموعات الخاضعين لهما يسيطرون على مساحة واسعة من جغرافية المحافظة التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية، إلا أن الدولة السورية والسكان بمكوناتهم كافة عازمون بكل ما لديهما من إمكانات على إجراء الانتخابات في مواقع سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي للمرة الثانية خلال الاربع سنوات التي مضت.تحدٍ جديدوأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن إقامة وإجراء انتخابات مجلس الشعب للدور التشريع الرابع في محافظة الحسكة، يتخذ بعدا أكثر عمقا من باقي المحافظات السورية لتكون أقرب إلى تحدي ظروفها الأمنية والعسكرية التي اكتنفتها منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011م.وأضاف المراسل بأن الحسكة لم تغب عن إجراء أي استحقاق انتخابي دستوري أقيم في سوريا خلال هذه سنوات الحرب، من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ومن ثم الإدارة المحلية وقبلها انتخابات مجلس الشعب السابق عام 2012م.ماكينة انتخابية حزبية وعشائريةوتزينت شوارع وأحياء مدينتي الحسكة والقامشلي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، بصور ولافتات الدعاية الانتخابية سواء لمرشحي قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم في سوريا)، أو للمرشحين المستقلين الذين يعتبر شيوخ العشائر والقبائل العربية النسبة الأكبر منهم.كما انتشرت عدد من الخيم الانتخابية التي تحولت إلى اجتماعات وملتقيات للمواطنين السوريين الذين يؤكدون تمسكهم بالوطن والعلم ودعهم للجيش العربي السوري.75 مرشحا في الحسكةونقل مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل اقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.وأوضحت اللجنة أن محافظة الحسكة تعتبر دائرة انتخابية واحدة، وأنها أنهت كامل الاستعدادات التحضيرية للانتخابات، من خلال تحديد 151 مركزاً انتخاباً منها 78 مركزاً في مدينة الحسكة، و73 مركزاً في مدينة القامشلي وريفها وذلك في مواقع سيطرة القوات السورية الحكومية، إضافة لتحديد 35 مركزا تابعاً لقوات الجيش السوري و 5 لقوى الامن الداخلي الشرطة.اللجنة العليا للانتخاباتوكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا القاضي جهاد مراد أكد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع استحقاق دستوري مهم وتم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي.وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية ومخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0d/1090762461_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01576bc5c5a4c6a41fc54cfb5c5ff672.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب

15:05 GMT 13.07.2024
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
تستعد محافظة الحسكة السورية لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) التي تنطلق منافساتها، صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، رغم وضعها الأمني والعسكري المتشابك، من تواجد للجيش الأمريكي الذي يدعم مسلحي "قسد"، والجيش التركي الذي يدعم فصائل المعارضة السورية "التركمانية" المسلحة.
ورغم أن كلا الجيشين والمجموعات الخاضعين لهما يسيطرون على مساحة واسعة من جغرافية المحافظة التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية، إلا أن الدولة السورية والسكان بمكوناتهم كافة عازمون بكل ما لديهما من إمكانات على إجراء الانتخابات في مواقع سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي للمرة الثانية خلال الاربع سنوات التي مضت.

تحدٍ جديد

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن إقامة وإجراء انتخابات مجلس الشعب للدور التشريع الرابع في محافظة الحسكة، يتخذ بعدا أكثر عمقا من باقي المحافظات السورية لتكون أقرب إلى تحدي ظروفها الأمنية والعسكرية التي اكتنفتها منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011م.
وأضاف المراسل بأن الحسكة لم تغب عن إجراء أي استحقاق انتخابي دستوري أقيم في سوريا خلال هذه سنوات الحرب، من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ومن ثم الإدارة المحلية وقبلها انتخابات مجلس الشعب السابق عام 2012م.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia

ماكينة انتخابية حزبية وعشائرية

وتزينت شوارع وأحياء مدينتي الحسكة والقامشلي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، بصور ولافتات الدعاية الانتخابية سواء لمرشحي قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم في سوريا)، أو للمرشحين المستقلين الذين يعتبر شيوخ العشائر والقبائل العربية النسبة الأكبر منهم.
كما انتشرت عدد من الخيم الانتخابية التي تحولت إلى اجتماعات وملتقيات للمواطنين السوريين الذين يؤكدون تمسكهم بالوطن والعلم ودعهم للجيش العربي السوري.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia

75 مرشحا في الحسكة

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل اقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.
وأوضحت اللجنة أن محافظة الحسكة تعتبر دائرة انتخابية واحدة، وأنها أنهت كامل الاستعدادات التحضيرية للانتخابات، من خلال تحديد 151 مركزاً انتخاباً منها 78 مركزاً في مدينة الحسكة، و73 مركزاً في مدينة القامشلي وريفها وذلك في مواقع سيطرة القوات السورية الحكومية، إضافة لتحديد 35 مركزا تابعاً لقوات الجيش السوري و 5 لقوى الامن الداخلي الشرطة.

اللجنة العليا للانتخابات

وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا القاضي جهاد مراد أكد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع استحقاق دستوري مهم وتم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia

وأوضح القاضي مراد في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم السبت 13 تموز / يوليو، أن الدولة السورية بكل مكوناتها لديها إصرار على المضي قدماً في إجراء هذه الانتخابات التشريعية بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، بما يعكس احتراماً للأطر الدستورية ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه قوى معروفة بتنفيذها لمخططات خارجية مشبوهة.

وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية ومخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia
ونوه القاضي مراد بأن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين يوم الانتخابات من الساعة السابعة صباحاً وتقفل في تمام الساعة السابعة مساء من ذات اليوم، وقد أجاز القانون في المادة 64 للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.
وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تندد بـ"مجزرة المواصي"13:26 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:31 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبرأمس, 05:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب11 يوليو, 13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала