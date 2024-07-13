رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
تستعد محافظة الحسكة السورية لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) التي تنطلق منافساتها، صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، رغم وضعها الأمني والعسكري المتشابك، من تواجد للجيش الأمريكي الذي يدعم مسلحي "قسد"، والجيش التركي الذي يدعم فصائل المعارضة السورية "التركمانية" المسلحة.
ورغم أن كلا الجيشين والمجموعات الخاضعين لهما يسيطرون على مساحة واسعة من جغرافية المحافظة التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية، إلا أن الدولة السورية والسكان بمكوناتهم كافة عازمون بكل ما لديهما من إمكانات على إجراء الانتخابات في مواقع سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي للمرة الثانية خلال الاربع سنوات التي مضت.
تحدٍ جديد
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن إقامة وإجراء انتخابات مجلس الشعب للدور التشريع الرابع في محافظة الحسكة، يتخذ بعدا أكثر عمقا من باقي المحافظات السورية لتكون أقرب إلى تحدي ظروفها الأمنية والعسكرية التي اكتنفتها منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011م.
وأضاف المراسل بأن الحسكة لم تغب عن إجراء أي استحقاق انتخابي دستوري أقيم في سوريا خلال هذه سنوات الحرب، من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ومن ثم الإدارة المحلية وقبلها انتخابات مجلس الشعب السابق عام 2012م.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia
ماكينة انتخابية حزبية وعشائرية
وتزينت شوارع وأحياء مدينتي الحسكة والقامشلي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، بصور ولافتات الدعاية الانتخابية سواء لمرشحي قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم في سوريا)، أو للمرشحين المستقلين الذين يعتبر شيوخ العشائر والقبائل العربية النسبة الأكبر منهم.
كما انتشرت عدد من الخيم الانتخابية التي تحولت إلى اجتماعات وملتقيات للمواطنين السوريين الذين يؤكدون تمسكهم بالوطن والعلم ودعهم للجيش العربي السوري.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia
75 مرشحا في الحسكة
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل اقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.
وأوضحت اللجنة أن محافظة الحسكة تعتبر دائرة انتخابية واحدة، وأنها أنهت كامل الاستعدادات التحضيرية للانتخابات، من خلال تحديد 151 مركزاً انتخاباً منها 78 مركزاً في مدينة الحسكة، و73 مركزاً في مدينة القامشلي وريفها وذلك في مواقع سيطرة القوات السورية الحكومية، إضافة لتحديد 35 مركزا تابعاً لقوات الجيش السوري و 5 لقوى الامن الداخلي الشرطة.
اللجنة العليا للانتخابات
وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا القاضي جهاد مراد أكد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع استحقاق دستوري مهم وتم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia
وأوضح القاضي مراد في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم السبت 13 تموز / يوليو، أن الدولة السورية بكل مكوناتها لديها إصرار على المضي قدماً في إجراء هذه الانتخابات التشريعية بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، بما يعكس احتراماً للأطر الدستورية ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه قوى معروفة بتنفيذها لمخططات خارجية مشبوهة.
وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية ومخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.
© Sputnik . Atia Al atiaرغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشعب
© Sputnik . Atia Al atia
ونوه القاضي مراد بأن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين يوم الانتخابات من الساعة السابعة صباحاً وتقفل في تمام الساعة السابعة مساء من ذات اليوم، وقد أجاز القانون في المادة 64 للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.
وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.