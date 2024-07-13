https://sarabic.ae/20240713/رغم-ظروفها-المعقدة-الحسكة-السورية-تنهي-استعداداتها-لانتخابات-مجلس-الشعب-1090763517.html

رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب

رغم ظروفها المعقدة.. الحسكة السورية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب

سبوتنيك عربي

تستعد محافظة الحسكة السورية لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) التي تنطلق منافساتها، صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، رغم... 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T15:05+0000

2024-07-13T15:05+0000

2024-07-13T15:05+0000

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ورغم أن كلا الجيشين والمجموعات الخاضعين لهما يسيطرون على مساحة واسعة من جغرافية المحافظة التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية، إلا أن الدولة السورية والسكان بمكوناتهم كافة عازمون بكل ما لديهما من إمكانات على إجراء الانتخابات في مواقع سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي للمرة الثانية خلال الاربع سنوات التي مضت.تحدٍ جديدوأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن إقامة وإجراء انتخابات مجلس الشعب للدور التشريع الرابع في محافظة الحسكة، يتخذ بعدا أكثر عمقا من باقي المحافظات السورية لتكون أقرب إلى تحدي ظروفها الأمنية والعسكرية التي اكتنفتها منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011م.وأضاف المراسل بأن الحسكة لم تغب عن إجراء أي استحقاق انتخابي دستوري أقيم في سوريا خلال هذه سنوات الحرب، من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ومن ثم الإدارة المحلية وقبلها انتخابات مجلس الشعب السابق عام 2012م.ماكينة انتخابية حزبية وعشائريةوتزينت شوارع وأحياء مدينتي الحسكة والقامشلي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، بصور ولافتات الدعاية الانتخابية سواء لمرشحي قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم في سوريا)، أو للمرشحين المستقلين الذين يعتبر شيوخ العشائر والقبائل العربية النسبة الأكبر منهم.كما انتشرت عدد من الخيم الانتخابية التي تحولت إلى اجتماعات وملتقيات للمواطنين السوريين الذين يؤكدون تمسكهم بالوطن والعلم ودعهم للجيش العربي السوري.75 مرشحا في الحسكةونقل مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل اقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.وأوضحت اللجنة أن محافظة الحسكة تعتبر دائرة انتخابية واحدة، وأنها أنهت كامل الاستعدادات التحضيرية للانتخابات، من خلال تحديد 151 مركزاً انتخاباً منها 78 مركزاً في مدينة الحسكة، و73 مركزاً في مدينة القامشلي وريفها وذلك في مواقع سيطرة القوات السورية الحكومية، إضافة لتحديد 35 مركزا تابعاً لقوات الجيش السوري و 5 لقوى الامن الداخلي الشرطة.اللجنة العليا للانتخاباتوكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا القاضي جهاد مراد أكد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع استحقاق دستوري مهم وتم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي.وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية ومخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

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