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زعيم "عصائب أهل الحق" يدعو تركيا إلى سحب قواتها من العراق
زعيم "عصائب أهل الحق" يدعو تركيا إلى سحب قواتها من العراق
سبوتنيك عربي
حذر القيادي العراقي البارز الشيخ قيس الخزعلي، تركيا من "محاولات استغلال عمليات التوغل كذريعة لاحتلال أجزاء من إقليم كردستان وإيجاد خط حدود جديد باقتطاع مساحات... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T06:04+0000
2024-07-13T06:04+0000
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وقال الشيخ الخزعلي وهو الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" على حسابه في موقع "إكس"، يوم الجمعة: "ندين وبشدة عملية التوغل التركي الأخيرة، في أراضي بلدنا الحبيب".وأضاف: "في الوقت الذي نؤكد فيه على موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه، للاعتداء على دول الجوار، فإننا نُنبه من محاولات استغلال ذلك كذريعة لاحتلال أجزاء من بلدنا الحبيب في كردستان العراق، وإيجاد خط حدود جديد، باقتطاع مساحات شاسعة من أراضي العراق".وتابع: "من منطلق المسؤولية، ندعو حكومة إقليم كردستان إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية، لاتخاذ موقف موحد يضع حداً للأطماع التركية في شمالنا الحبيب".وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sarabic.ae/20240424/خبير-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-السيناريوهات-المقبلة-للتعامل-مع-حزب-العمال-الكردستاني-عقب-زيارة-أردوغان--1088262983.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, العالم, العالم العربي, الأخبار

زعيم "عصائب أهل الحق" يدعو تركيا إلى سحب قواتها من العراق

06:04 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / BAKR ALKASEMالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
تابعنا عبر
حذر القيادي العراقي البارز الشيخ قيس الخزعلي، تركيا من "محاولات استغلال عمليات التوغل كذريعة لاحتلال أجزاء من إقليم كردستان وإيجاد خط حدود جديد باقتطاع مساحات شاسعة من أراضي العراق".
وقال الشيخ الخزعلي وهو الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" على حسابه في موقع "إكس"، يوم الجمعة: "ندين وبشدة عملية التوغل التركي الأخيرة، في أراضي بلدنا الحبيب".
وأضاف: "في الوقت الذي نؤكد فيه على موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه، للاعتداء على دول الجوار، فإننا نُنبه من محاولات استغلال ذلك كذريعة لاحتلال أجزاء من بلدنا الحبيب في كردستان العراق، وإيجاد خط حدود جديد، باقتطاع مساحات شاسعة من أراضي العراق".
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وتابع: "من منطلق المسؤولية، ندعو حكومة إقليم كردستان إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية، لاتخاذ موقف موحد يضع حداً للأطماع التركية في شمالنا الحبيب".

كما دعا الخزعلي تركيا إلى "مراعاة حقوق الجوار، والالتزام بالاتفاقيات بين البلدين، وسحب قواتها من كل العراق" لافتا إلى أنه بعد ذلك يكون الاعتماد على العراق في منع أي اعتداء على أراضيها ينطلق من أراضيه.

وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
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