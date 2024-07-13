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https://sarabic.ae/20240713/غوتيريش-حان-الوقت-لإنهاء-الحرب-الرهيبة-في-قطاع-غزة-والتوصل-لاتفاق-1090745159.html
غوتيريش: حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة والتوصل لاتفاق
غوتيريش: حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة والتوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في قطاع غزة، ودعا الأطراف إلى التوصل لاتفاق. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T02:00+0000
2024-07-13T02:09+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب غوتيريش على منصة "إكس"، "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة.. حان الوقت لكي تظهر الأطراف الشجاعة السياسية والإرادة السياسية للتوصل في النهاية إلى اتفاق".وتستمر القوات الإسرائيلية في الهجوم على قطاع غزة الذي أسفر، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب إحصائيات رسمية، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل تل أبيب الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240712/118-دولة-تعلن-دعمها-للأونروا-وتؤكد-أهميتها-للاستقرار-الإقليمي-1090744251.html
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

غوتيريش: حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة والتوصل لاتفاق

02:00 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 02:09 GMT 13.07.2024)
© AFP 2023 / ANDREA RENAULTالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / ANDREA RENAULT
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في قطاع غزة، ودعا الأطراف إلى التوصل لاتفاق.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب غوتيريش على منصة "إكس"، "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة.. حان الوقت لكي تظهر الأطراف الشجاعة السياسية والإرادة السياسية للتوصل في النهاية إلى اتفاق".

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار" و"الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وتستمر القوات الإسرائيلية في الهجوم على قطاع غزة الذي أسفر، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب إحصائيات رسمية، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتواصل تل أبيب الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
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أمس, 22:04 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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