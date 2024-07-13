https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تدين-الإعلان-الختامي-لقمة-الناتو-في-واشنطن-وتعتبره-برنامج-مواجهة-1090744786.html

كوريا الشمالية تدين الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن وتعتبره برنامج مواجهة

كوريا الشمالية تدين الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن وتعتبره برنامج مواجهة

سبوتنيك عربي

أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بشدة الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن. معتبرة إياه برنامج مواجهة، وجاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء... 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T00:03+0000

2024-07-13T00:03+0000

2024-07-13T00:03+0000

كوريا الشمالية

العالم

الناتو

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تدين وزارة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وترفض بشدة الإعلان" الختامي لقمة الناتو في واشنطن".كان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سيوك يول، توعدا برد سريع وساحق وحاسم على "أي هجوم نووي كوري شمالي ضد كوريا الجنوبية".ونقلت وكالة "يونهاب"، أمس الجمعة، بيانا مشتركا بين الرئيسين عقب اجتماعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أشادا فيه بتوقيع الحلفاء على ما أسماه مبادئ الردع النووي المصممة لضمان مصداقية التزام أمريكا "بالردع الموسع" تجاه كوريا الجنوبية في إطار متكامل.في السياق ذاته، وقعت وزارة الدفاع في سيئول والبنتاغون "وثيقة المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن سعي كوريا الشمالية المتواصل لبرامج نووية وصاروخية متقدمة.ويأتي التوقيع على الوثيقة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة الشهر الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.

https://sarabic.ae/20240712/يون-وبايدن-يتوعدان-برد-ساحق-وسريع-على-أي-هجوم-نووي-من-كوريا-الشمالية-1090738275.html

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