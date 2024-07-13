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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
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الإنسان والثقافة
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تدين-الإعلان-الختامي-لقمة-الناتو-في-واشنطن-وتعتبره-برنامج-مواجهة-1090744786.html
كوريا الشمالية تدين الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن وتعتبره برنامج مواجهة
كوريا الشمالية تدين الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن وتعتبره برنامج مواجهة
سبوتنيك عربي
أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بشدة الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن. معتبرة إياه برنامج مواجهة، وجاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T00:03+0000
2024-07-13T00:03+0000
كوريا الشمالية
العالم
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تدين وزارة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وترفض بشدة الإعلان" الختامي لقمة الناتو في واشنطن".كان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سيوك يول، توعدا برد سريع وساحق وحاسم على "أي هجوم نووي كوري شمالي ضد كوريا الجنوبية".ونقلت وكالة "يونهاب"، أمس الجمعة، بيانا مشتركا بين الرئيسين عقب اجتماعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أشادا فيه بتوقيع الحلفاء على ما أسماه مبادئ الردع النووي المصممة لضمان مصداقية التزام أمريكا "بالردع الموسع" تجاه كوريا الجنوبية في إطار متكامل.في السياق ذاته، وقعت وزارة الدفاع في سيئول والبنتاغون "وثيقة المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن سعي كوريا الشمالية المتواصل لبرامج نووية وصاروخية متقدمة.ويأتي التوقيع على الوثيقة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة الشهر الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240712/يون-وبايدن-يتوعدان-برد-ساحق-وسريع-على-أي-هجوم-نووي-من-كوريا-الشمالية-1090738275.html
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كوريا الشمالية, العالم, الناتو
كوريا الشمالية, العالم, الناتو

كوريا الشمالية تدين الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن وتعتبره برنامج مواجهة

00:03 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / ED JONESجيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بشدة الإعلان الختامي لقمة الناتو في واشنطن. معتبرة إياه برنامج مواجهة، وجاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "تدين وزارة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وترفض بشدة الإعلان" الختامي لقمة الناتو في واشنطن".
وأضافت أن هذا الإعلان يعد وثيقة غير قانونية تنتهك الحقوق المشروعة للدول المستقلة وذات السيادة، وبرنامج مواجهة يحفز على نشوب حرب باردة جديدة ومواجهة عسكرية على نطاق عالمي.
كان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سيوك يول، توعدا برد سريع وساحق وحاسم على "أي هجوم نووي كوري شمالي ضد كوريا الجنوبية".
ونقلت وكالة "يونهاب"، أمس الجمعة، بيانا مشتركا بين الرئيسين عقب اجتماعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أشادا فيه بتوقيع الحلفاء على ما أسماه مبادئ الردع النووي المصممة لضمان مصداقية التزام أمريكا "بالردع الموسع" تجاه كوريا الجنوبية في إطار متكامل.
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
يون وبايدن يتوعدان برد ساحق وسريع على أي "هجوم نووي" من كوريا الشمالية
أمس, 14:52 GMT
في السياق ذاته، وقعت وزارة الدفاع في سيئول والبنتاغون "وثيقة المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن سعي كوريا الشمالية المتواصل لبرامج نووية وصاروخية متقدمة.
ويأتي التوقيع على الوثيقة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة الشهر الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.
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