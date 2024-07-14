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https://sarabic.ae/20240714/أرقام-استثنائية-لجوهرة-إسبانيا-لامين-يامال-في-بطولة-يورو-2024-1090798108.html
أرقام استثنائية لجوهرة إسبانيا لامين يامال في بطولة يورو 2024
أرقام استثنائية لجوهرة إسبانيا لامين يامال في بطولة يورو 2024
سبوتنيك عربي
حقق لامين يامال جوهرة المنتخب الإسباني، وجناح نادي برشلونة أرقاما استثنائية خلال بطولة أمم أوروبا 2024، والتي حصد لقبها منتخب لاروخا اليوم الأحد بنتيجة... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T23:00+0000
2024-07-14T23:43+0000
منتخب إسبانيا
رياضة
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لا مين يامال استطاع أن يساهم في هدف منتخب إسبانيا الأول في الدقيقة 47، إذ انطلق ومرر كرة في عمق منطقة الجزاء نحو نيكو ويليامز، الذي صوب أسفل يسار الحارس بيكفورد.وبذلك يصبح لامين يامال أكثر لاعب صنعا للأهداف بـ (4) تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر في يورو 2024، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.كما أصبح لامين يامال لامين يامال (17 سنة ويوم واحد) هو أصغر لاعب في التاريخ يشارك في نهائي بطولة كبرى (كأس العالم، اليورو، كوبا أمريكا)، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في كأس العالم 1958 (17 سنة و249 يوماً).وأيضا يعتبر لامين يامال الأكثر صنعا للفرص خلال البطولة.
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منتخب إسبانيا, رياضة
منتخب إسبانيا, رياضة

أرقام استثنائية لجوهرة إسبانيا لامين يامال في بطولة يورو 2024

23:00 GMT 14.07.2024 (تم التحديث: 23:43 GMT 14.07.2024)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAلاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال
لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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حقق لامين يامال جوهرة المنتخب الإسباني، وجناح نادي برشلونة أرقاما استثنائية خلال بطولة أمم أوروبا 2024، والتي حصد لقبها منتخب لاروخا اليوم الأحد بنتيجة (2-1)على نظيره الإنجليزي.
لا مين يامال استطاع أن يساهم في هدف منتخب إسبانيا الأول في الدقيقة 47، إذ انطلق ومرر كرة في عمق منطقة الجزاء نحو نيكو ويليامز، الذي صوب أسفل يسار الحارس بيكفورد.
وبذلك يصبح لامين يامال أكثر لاعب صنعا للأهداف بـ (4) تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر في يورو 2024، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.
كما أصبح لامين يامال لامين يامال (17 سنة ويوم واحد) هو أصغر لاعب في التاريخ يشارك في نهائي بطولة كبرى (كأس العالم، اليورو، كوبا أمريكا)، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في كأس العالم 1958 (17 سنة و249 يوماً).
وأيضا يعتبر لامين يامال الأكثر صنعا للفرص خلال البطولة.
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