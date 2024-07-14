https://sarabic.ae/20240714/إف-بي-آي-يكشف-هوية-الشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-يبلغ-من-العمر-20-عاما-1090780430.html
"إف بي آي" يكشف هوية الشخص الذي حاول اغتيال ترامب.. يبلغ من العمر 20 عاما
"إف بي آي" يكشف هوية الشخص الذي حاول اغتيال ترامب.. يبلغ من العمر 20 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الأحد، أنه تم تحديد، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، باعتباره المسلح الذي حاول اغتيال... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T07:58+0000
2024-07-14T07:58+0000
2024-07-14T07:58+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، توماس ماثيو كروكس، 20 عاما، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 13 يوليو/ تموز، في بتلر، بنسلفانيا، ويظل هذا تحقيقا نشطا ومستمرا".وفي وقت سابق، أفاد "إف بي آي" أنهم ما زالوا يعملون لمعرفة الدافع وراء محاولة اغتيال ترامب.وفي أول تصريحات له بعد نجاته من محاولة الاغتيال في بنسلفانيا، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرصاصة التي أطلقها المسلح اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى، ولكنه بخير.
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سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
"إف بي آي" يكشف هوية الشخص الذي حاول اغتيال ترامب.. يبلغ من العمر 20 عاما
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الأحد، أنه تم تحديد، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، باعتباره المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، توماس ماثيو كروكس، 20 عاما، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 13 يوليو/ تموز، في بتلر، بنسلفانيا، ويظل هذا تحقيقا نشطا ومستمرا".
وفي وقت سابق، أفاد "إف بي آي" أنهم ما زالوا يعملون لمعرفة الدافع وراء محاولة اغتيال ترامب.
وفي أول تصريحات له بعد نجاته من محاولة الاغتيال في بنسلفانيا، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرصاصة التي أطلقها المسلح اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى، ولكنه بخير.