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الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري
سبوتنيك عربي
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات داخل الأراضي السورية، استهدفت مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية تابعة للجيش السوري. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T06:46+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن غارات الليلة الماضية على مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية للجيش السوري بالإضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري. وأضاف: "جاءت هذه الغارات في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات أمس السبت".كما حمّل الجيش الإسرائيلي السلطات السورية مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيها، حسب البيان.يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أن قواته الجوية قصفت موقعا عسكريا جنوبي سوريا، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان السورية المحتلة.ومنذ بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد منطقة جنوب سوريا، قصفاً متبادلاً على أطراف خطي الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.ويفصل بين قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان، خطان وهميان هما "برافو" و"ألفا"، كانت قد أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة، ومنذ ذلك الحين تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من منطقة الجولان السورية.
https://sarabic.ae/20240712/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصفه-موقعا-عسكريا-في-سوريا-1090724610.html
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إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري

06:46 GMT 14.07.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
تابعنا عبر
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات داخل الأراضي السورية، استهدفت مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية تابعة للجيش السوري.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن غارات الليلة الماضية على مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية للجيش السوري بالإضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري.
وأضاف: "جاءت هذه الغارات في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات أمس السبت".
كما حمّل الجيش الإسرائيلي السلطات السورية مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيها، حسب البيان.
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه موقعا عسكريا في سوريا
12 يوليو, 07:09 GMT
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أن قواته الجوية قصفت موقعا عسكريا جنوبي سوريا، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان السورية المحتلة.
ومنذ بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد منطقة جنوب سوريا، قصفاً متبادلاً على أطراف خطي الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
ويفصل بين قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان، خطان وهميان هما "برافو" و"ألفا"، كانت قد أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة، ومنذ ذلك الحين تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من منطقة الجولان السورية.
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