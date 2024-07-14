https://sarabic.ae/20240714/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-مقرا-عسكريا-للجيش-السوري-1090778632.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري
سبوتنيك عربي
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات داخل الأراضي السورية، استهدفت مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية تابعة للجيش السوري. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T06:46+0000
2024-07-14T06:46+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن غارات الليلة الماضية على مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية للجيش السوري بالإضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري. وأضاف: "جاءت هذه الغارات في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات أمس السبت".كما حمّل الجيش الإسرائيلي السلطات السورية مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيها، حسب البيان.يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أن قواته الجوية قصفت موقعا عسكريا جنوبي سوريا، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان السورية المحتلة.ومنذ بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد منطقة جنوب سوريا، قصفاً متبادلاً على أطراف خطي الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.ويفصل بين قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان، خطان وهميان هما "برافو" و"ألفا"، كانت قد أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة، ومنذ ذلك الحين تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من منطقة الجولان السورية.
https://sarabic.ae/20240712/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصفه-موقعا-عسكريا-في-سوريا-1090724610.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات داخل الأراضي السورية، استهدفت مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية تابعة للجيش السوري.
وقال
الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن غارات الليلة الماضية على مقر قيادة مركزي وبنى عسكرية للجيش السوري بالإضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري.
وأضاف: "جاءت هذه الغارات في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات أمس السبت".
كما حمّل الجيش الإسرائيلي السلطات السورية مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيها، حسب البيان.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي
، يوم الجمعة، أن قواته الجوية قصفت موقعا عسكريا جنوبي سوريا، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان السورية المحتلة.
ومنذ بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد منطقة جنوب سوريا، قصفاً متبادلاً على أطراف خطي الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي
.
ويفصل بين قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان، خطان وهميان هما "برافو" و"ألفا"، كانت قد أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة، ومنذ ذلك الحين تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من منطقة الجولان السورية.