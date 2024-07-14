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الجيش السوداني يعلن مقتل أكثر من 100 عنصر للدعم السريع
الجيش السوداني يعلن مقتل أكثر من 100 عنصر للدعم السريع
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات الدعم السريع في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T11:42+0000
2024-07-14T11:42+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
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ونقلت وكالة "سونا" بيانا صحفيا أصدره المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية حول موقف العمليات في العاصمة ليوم أمس السبت، قال فيه: "نفذت قواتنا يوم أمس الموافق 13 يوليو/ تموز 2024 عددا من العمليات النوعية بالعاصمة كانت حصيلتها هلاك أكثر من 100 متمرد وجرح العشرات وتدمير عدد من المركبات القتالية".وفي وقت سابق، أعلنت مديرة إدارة التغذية في وزارة الصحة السودانية في جنوب دارفور، هويدا عبد الله، وفاة 4 أطفال متأثرين بإصابتهم بسوء التغذية في محلية "تلس"، مشيرة إلى أن وفاة الأطفال وقعت الأسبوع الماضي.ونقل موقع "أخبار السودان" عن المسؤولة السودانية قولها إن إدارتها تواجه انقطاعا تاما للألبان العلاجية والغذاء العلاجي للأطفال المصابين بسوء التغذية منذ شهر كامل.في سياق متصل، قالت المنسقية العامة للنازحين إن الأطفال المصابين بسوء التغذية في معسكر "كلمة" للنازحين بلع نحو 6 أطفال وأن الوضع في المعسكر متفاقم بسبب نقص الغذاء.من جانبها، أوضحت هويدا عبد الله أن معسكر "كلمة" فيه ثلاثة مراكز للتغذية تديرهم منظمة "ألايت" بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة التغذية، مؤكدة أن إدارتها ستجري مسحا شاملا بواسطة قياس الأطفال "بالمواك" يستهدف معسكر عطاش للنازحين في نيالا شمال يبدأ يوم الاثنين المقبل.وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حذر مؤشر الأمن الغذائي العالمي، من أن "14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة"، وقال المؤشر، في تقرير له، إن "السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق"، مضيفا أن هناك تدهور سريع في الوضع الغذائي بالسودان.وكشف التقرير، عن أن "نحو 755 ألف شخص في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع، في حين يعاني 8.5 مليون نسمة أو نحو 18% من السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب إستراتيجيات تعامل طارئة".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240605/الأمم-المتحدة-مجاعة-تهدد-5-ملايين-بسبب-حرب-السودان-1089539129.html
https://sarabic.ae/20240706/حمدوك-السودان-يواجه-أزمة-وجودية-أودت-بحياة-الكثير-من-أبناء-شعبه-1090543893.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني يعلن مقتل أكثر من 100 عنصر للدعم السريع

11:42 GMT 14.07.2024
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023
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أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات الدعم السريع في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
ونقلت وكالة "سونا" بيانا صحفيا أصدره المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية حول موقف العمليات في العاصمة ليوم أمس السبت، قال فيه: "نفذت قواتنا يوم أمس الموافق 13 يوليو/ تموز 2024 عددا من العمليات النوعية بالعاصمة كانت حصيلتها هلاك أكثر من 100 متمرد وجرح العشرات وتدمير عدد من المركبات القتالية".
وفي وقت سابق، أعلنت مديرة إدارة التغذية في وزارة الصحة السودانية في جنوب دارفور، هويدا عبد الله، وفاة 4 أطفال متأثرين بإصابتهم بسوء التغذية في محلية "تلس"، مشيرة إلى أن وفاة الأطفال وقعت الأسبوع الماضي.
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن المسؤولة السودانية قولها إن إدارتها تواجه انقطاعا تاما للألبان العلاجية والغذاء العلاجي للأطفال المصابين بسوء التغذية منذ شهر كامل.
في سياق متصل، قالت المنسقية العامة للنازحين إن الأطفال المصابين بسوء التغذية في معسكر "كلمة" للنازحين بلع نحو 6 أطفال وأن الوضع في المعسكر متفاقم بسبب نقص الغذاء.
من جانبها، أوضحت هويدا عبد الله أن معسكر "كلمة" فيه ثلاثة مراكز للتغذية تديرهم منظمة "ألايت" بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة التغذية، مؤكدة أن إدارتها ستجري مسحا شاملا بواسطة قياس الأطفال "بالمواك" يستهدف معسكر عطاش للنازحين في نيالا شمال يبدأ يوم الاثنين المقبل.
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وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حذر مؤشر الأمن الغذائي العالمي، من أن "14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة"، وقال المؤشر، في تقرير له، إن "السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق"، مضيفا أن هناك تدهور سريع في الوضع الغذائي بالسودان.
وكشف التقرير، عن أن "نحو 755 ألف شخص في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع، في حين يعاني 8.5 مليون نسمة أو نحو 18% من السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب إستراتيجيات تعامل طارئة".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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