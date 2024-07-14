https://sarabic.ae/20240714/الدفاع-الصينية-الدوريات-المشتركة-بين-روسيا-والصين-في-المحيط-الهادئ-ليست-موجهة-ضد-أطراف-ثالثة-1090780201.html

الدفاع الصينية: الدوريات المشتركة بين روسيا والصين في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد أطراف ثالثة

الدفاع الصينية: الدوريات المشتركة بين روسيا والصين في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد أطراف ثالثة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الدوريات البحرية الروسية - الصينية المشتركة في مياه المحيط الهادئ، ليست موجهة ضد أطراف ثالثة ولا تتعلق بالوضع الدولي... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T07:46+0000

2024-07-14T07:46+0000

2024-07-14T07:46+0000

العالم

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الصينية، في بيان، اليوم الأحد، إن "هذا الإجراء ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا علاقة له بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الصينية بأن التدريبات العسكرية الصينية - الروسية، تظهر تصميم وقدرات البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية بشكل مشترك.وجاء في بيان الوزارة أن "المناورات الروسية - الصينية الجارية، والتي ستستمر حتى منتصف يوليو (تموز الجاري) تقريبًا، تظهر تصميم وقدرات كلا الجانبين على مواجهة التهديدات المشتركة للأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين والإقليميين".وأضافت الوزارة أن "المناورات العسكرية في جنوب الصين ستسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، العام الماضي، أن "المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان، أصبحت استعراضًا آخر للمستوى العالي من الثقة الاستراتيجية المتبادلة والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين والقوات المسلحة في البلدين".روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركةوجاء في بيان الوزارة الصينية أن "الصين وروسيا، تعتبران بعضهما بعضا أكبر جارين وشريكين استراتيجيين شاملين، ويظل جيشا روسيا الاتحادية والصين، قوتين مهمتين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابانوجرت المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "شمال / تفاعل - 2023" في بحر اليابان، وامتدت من 20 إلى 23 يوليو 2023، والهدف الرئيسي منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا الاتحادية والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

https://sarabic.ae/20240713/ما-الرسائل-من-وراء-المناورات-العسكرية-الروسية-الصينية؟-1090767689.html

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