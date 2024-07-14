https://sarabic.ae/20240714/العراق-سقوط-قتلى-إثر-تبادل-إطلاق-نار-بين-قوات-الأسايش-وداعش-في-كركوك-1090781410.html

العراق... سقوط قتلى إثر تبادل إطلاق نار بين قوات "الأسايش" و"داعش" في كركوك

العراق... سقوط قتلى إثر تبادل إطلاق نار بين قوات "الأسايش" و"داعش" في كركوك

سبوتنيك عربي

شهدت محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، تبادل إطلاق نار بين قوات "الأسايش" وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى). 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T08:54+0000

2024-07-14T08:54+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن قوات "الأسايش" في محافظة كركوك، قولها بأنها "صدت هجوما إرهابيا وقتلت عنصرين من تنظيم داعش، فيما سقط أحد عناصر الأسايش ضحية الاشتباك".وأوضحت مديرية "أسايش كركوك" في بيان، أن الاشتباكات وقعت في الساعة الـ8:00 من صباح اليوم، حيث "اشتبكت قوات الأسايش بمحافظة كركوك في ناحية قره هنجير بهدف اعتقال اثنين من مسلحي داعش نتيجة الحصول على معلومات مسبقة ومراقبة ومتابعة دقيقة، وعلى إثر ذلك قُتل إرهابي بينما أُصيب إرهابي آخر بجروح".يشار إلى أن الاشتباكات بين "الأسايش" و"داعش" وقعت بعد يوم واحد فقط من اشتباكات مشابهة في ديالى أدت إلى مقتل 3 من الجيش العراقي.وفي يونيو/ حزيران، تمكن طيران الجيش العراقي من تدمير زورق ودراجة نارية ومولد كهرباء لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا أوضحت فيه أن تدمير الدراجة النارية والزورق أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى، حسبما نقلت "السومرية نيوز".وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".وكانت قد ذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".من جهتها، أفادت قناة "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي