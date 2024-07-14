https://sarabic.ae/20240714/الكويت-اكتشاف-نفطي-في-حقل-النوخذة-باحتياطي-يقدر-بأكثر-من-3-مليار-برميل-1090792728.html
الكويت... اكتشاف نفطي في حقل "النوخذة" باحتياطي يقدر بأكثر من 3 مليار برميل
الكويت... اكتشاف نفطي في حقل "النوخذة" باحتياطي يقدر بأكثر من 3 مليار برميل
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، اليوم الأحد، عن اكتشاف نفطي ضخم في حقل "النوخذة" البحري شرق جزيرة "فيلكا" باحتياطي... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T16:06+0000
2024-07-14T16:06+0000
2024-07-14T16:06+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الكويت
إيران
أخبار إيران
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086690046_0:0:2090:1176_1920x0_80_0_0_35d1910c3d3abeddcf3d04f9604c95f5.jpg
ونشرت مؤسسة البترول الكويتية مقطعا من حديث الشيخ نواف الصباح عن احتياطات الاكتشاف الجديد، مشيرا إلى أنها تعادل إجمالي إنتاج البلاد في 3 سنوات.وأضاف المسؤول الكويتي بإن أرباح مؤسسته الصافية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي، زادت 1.45 مليار دينار كويتي (ما يعادل4.7 مليار دولار).يشار إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا، أكد فيه أن حقل الدرة النفطي بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت.ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية بيان المجلس، والذي أصدره في ختام الاجتماع الوزاري لدول المجلس، حيث قال فيه إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط".وأضاف المجلس في بيانه أن ملكية الكويت والسعودية للحقل تأتي وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد البيان على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.وفي وقت سابق، اعتبر الحرس الثوري الإيراني دخول إيران إلى حقل الدرة، أعظم من أي شيء آخر، وذلك بعد دخول "مقر خاتم الأنبياء" إلى الحقل الغازي.وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران عبد الرضا عابد، لوكالة "إيلنا"، إن "40% من حقل الدرة تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدًا أن "الاستفادة من حصة إيران من ميدان آرش أمر غاية في الأهمية حتى من البحث عن قوت يومنا".
https://sarabic.ae/20240528/الحرس-الثوري-40-من-حقل-الدرة-تابع-لإيران-1089281057.html
الكويت
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086690046_237:0:2090:1390_1920x0_80_0_0_1bc7c34f5d6aeeee65f7bfb4f49c9375.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, إيران, أخبار إيران, سوق النفط
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, إيران, أخبار إيران, سوق النفط
الكويت... اكتشاف نفطي في حقل "النوخذة" باحتياطي يقدر بأكثر من 3 مليار برميل
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، اليوم الأحد، عن اكتشاف نفطي ضخم في حقل "النوخذة" البحري شرق جزيرة "فيلكا" باحتياطي يقدر يبلغ نحو 3.2 مليار برميل.
ونشرت مؤسسة البترول الكويتية مقطعا من حديث الشيخ نواف الصباح عن احتياطات الاكتشاف الجديد، مشيرا إلى أنها تعادل إجمالي إنتاج البلاد في 3 سنوات.
وأضاف المسؤول الكويتي بإن أرباح مؤسسته الصافية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي، زادت 1.45 مليار دينار كويتي (ما يعادل4.7 مليار دولار).
يشار إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا، أكد فيه أن حقل الدرة النفطي بأكمله يقع في المناطق البحرية للكويت.
ونقلت صحيفة
"الوطن" الكويتية بيان المجلس، والذي أصدره في ختام الاجتماع الوزاري لدول المجلس، حيث قال فيه إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط".
وأضاف المجلس في بيانه أن ملكية الكويت والسعودية للحقل تأتي وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد البيان على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وفي وقت سابق، اعتبر الحرس الثوري الإيراني دخول إيران إلى حقل الدرة، أعظم من أي شيء آخر، وذلك بعد دخول "مقر خاتم الأنبياء" إلى الحقل الغازي.
وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران عبد الرضا عابد، لوكالة
"إيلنا"، إن "40% من حقل الدرة تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدًا أن "الاستفادة من حصة إيران من ميدان آرش أمر غاية في الأهمية حتى من البحث عن قوت يومنا".