https://sarabic.ae/20240714/حصيلة-280-يوما-من-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1090785815.html
حصيلة 280 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
حصيلة 280 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
للشهر العاشر على التوالي تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T12:56+0000
2024-07-14T12:56+0000
2024-07-14T12:56+0000
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ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أحدث إحصاءات الخسائر والضحايا التي نتجت عن شن إسرائيل لهذه الحرب واستمرارها لليوم 280 على التوالي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
حصيلة 280 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
للشهر العاشر على التوالي تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أحدث إحصاءات الخسائر والضحايا التي نتجت عن شن إسرائيل لهذه الحرب واستمرارها لليوم 280 على التوالي.