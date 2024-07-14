دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى في دول متقدمة وغنية

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الصوم عبر الأديان والثقافات
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
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https://sarabic.ae/20240714/دولتان-عربيتان-تمتلكان-أرخص-مياه-عذبة-للشرب-والأغلى-في-دول-متقدمة-وغنية-1090777735.html
دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى في دول متقدمة وغنية
دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى في دول متقدمة وغنية
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات مرتبطة بأسعار مياه الشرب وكمية استهلاكها عن الدول الأكثر غلاء ورخصا في العالم، حيث تبين أن قيمة المياه تتباين بين بلد وآخر، وذلك بحسب الموارد... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T05:54+0000
2024-07-14T05:54+0000
مجتمع
اقتصاد
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وبحسب البيانات، تعتبر الولايات المتحدة هي الوحيدة من بين أكبر الاقتصادات المدرجة في البلدان العشرة الأوائل التي لديها أغلى مياه للشرب، حيث يتعين على المواطن الأمريكي دفع 2.19 دولارًا مقابل 1.5 لترا من مياه الشرب، وساهمت هذه التكلفة المرتفعة بجعل الولايات المتحدة في المركز الثامن ضمن قائمة أكثر الدول غلاء على مستوى ليتر المياه.وأشارت البيانات إلى أن دولة موناكو تعد الأغلى حيث يبلغ سعر 1.5 ليترا من المياه نحو 5.8 دولارا ما يعد الأعلى والأغلى في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، احتلت دول منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا قائمة الدول العشرة الأولى وضمت كل من أنتيغوا وبربودا (2.59 دولار لكل 1.5 لتر)، جمهورية أفريقيا الوسطى (2.49 دولار)، بربادوس (2.48 دولار)، جزر البهاما (2.41 دولار)، كوستاريكا ( 2.35 دولارا أمريكي)، وغرينادا (2.26 دولار أمريكي)، وإريتريا (2.14 دولار أمريكي). واحتلت أيسلندا المركز العاشر حيث يبلغ سعر 1.5 ليترا من المياه نحو 2.04 دولارا.امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقةولفت التقرير الصادر إلى أنه سيتعين على المواطن في 77 دولة حول العالم دفع أكثر من دولار واحد مقابل 1.5 لتر من المياه العذبة، مضيفا أن روسيا تحتل المرتبة 155 من حيث تكلفة مياه الشرب في العالم ويبلغ سعر 1.5 ليترا نحو 55 سنتا. وفي الوقت نفسه، بين الدول التي تتمتع بأسعار معقولة لمياه الشرب العذبة والأرخص هي مصر (18 سنتا) وليبيا (24 سنتا).
https://sarabic.ae/20231028/دراسة-مياه-الشرب-المحملة-بنسبة-أعلى-من-الـفلورايد-تؤثر-على-إدراك-الأطفال-1082561826.html
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اقتصاد
اقتصاد

دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى في دول متقدمة وغنية

05:54 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiaدعوات أممية لتحييد مياه الشرب شرق سوريا عن التنافس التركماني و الكردي
دعوات أممية لتحييد مياه الشرب شرق سوريا عن التنافس التركماني و الكردي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
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كشفت بيانات مرتبطة بأسعار مياه الشرب وكمية استهلاكها عن الدول الأكثر غلاء ورخصا في العالم، حيث تبين أن قيمة المياه تتباين بين بلد وآخر، وذلك بحسب الموارد المائية والاستهلاك المطلوب في كل دولة.
وبحسب البيانات، تعتبر الولايات المتحدة هي الوحيدة من بين أكبر الاقتصادات المدرجة في البلدان العشرة الأوائل التي لديها أغلى مياه للشرب، حيث يتعين على المواطن الأمريكي دفع 2.19 دولارًا مقابل 1.5 لترا من مياه الشرب، وساهمت هذه التكلفة المرتفعة بجعل الولايات المتحدة في المركز الثامن ضمن قائمة أكثر الدول غلاء على مستوى ليتر المياه.
وأشارت البيانات إلى أن دولة موناكو تعد الأغلى حيث يبلغ سعر 1.5 ليترا من المياه نحو 5.8 دولارا ما يعد الأعلى والأغلى في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، احتلت دول منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا قائمة الدول العشرة الأولى وضمت كل من أنتيغوا وبربودا (2.59 دولار لكل 1.5 لتر)، جمهورية أفريقيا الوسطى (2.49 دولار)، بربادوس (2.48 دولار)، جزر البهاما (2.41 دولار)، كوستاريكا ( 2.35 دولارا أمريكي)، وغرينادا (2.26 دولار أمريكي)، وإريتريا (2.14 دولار أمريكي).
صنبور مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
مجتمع
دراسة: مياه الشرب المحملة بنسبة أعلى من الـ"فلورايد" تؤثر على إدراك الأطفال
28 أكتوبر 2023, 13:46 GMT
واحتلت أيسلندا المركز العاشر حيث يبلغ سعر 1.5 ليترا من المياه نحو 2.04 دولارا.
امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة
ولفت التقرير الصادر إلى أنه سيتعين على المواطن في 77 دولة حول العالم دفع أكثر من دولار واحد مقابل 1.5 لتر من المياه العذبة، مضيفا أن روسيا تحتل المرتبة 155 من حيث تكلفة مياه الشرب في العالم ويبلغ سعر 1.5 ليترا نحو 55 سنتا.
وفي الوقت نفسه، بين الدول التي تتمتع بأسعار معقولة لمياه الشرب العذبة والأرخص هي مصر (18 سنتا) وليبيا (24 سنتا).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار05:41 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبر12 يوليو, 05:13 GMT
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