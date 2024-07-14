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https://sarabic.ae/20240714/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-عدد-الدول-الراغبة-في-الانضمام-إلى-بريكس-كبير-1090787769.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير
رئيس مجلس الدوما الروسي: عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير، وأن الناتو والدول غير الصديقة أصبحت شيئًا من الماضي. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T13:32+0000
2024-07-14T13:32+0000
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
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وأضاف فولودين للصحفي بافيل زاروبين في الكرملين: "الآن تريد دول أخرى اتباع نفس المسار... في الواقع، الأمر ليس مجرد طابور، ولا يتم قبول الجميع، والآن هناك بالفعل 10 دول أعضاء في مجموعة "بريكس".وقال فولودين في الكرملين: تصرفات الدول غير الصديقة بشكل عام هي من الماضي وهذا الماضي سيقاوم من أجل الحفاظ على موقفه.وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
https://sarabic.ae/20240712/نظام-جديد-للدفع-الرقمي-قد-يظهر-لدى-دول-مجموعة-بريكس-1090732044.html
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مجموعة بريكس, العالم, روسيا
مجموعة بريكس, العالم, روسيا

رئيس مجلس الدوما الروسي: عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير

13:32 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" كبير، وأن الناتو والدول غير الصديقة أصبحت شيئًا من الماضي.
وأضاف فولودين للصحفي بافيل زاروبين في الكرملين: "الآن تريد دول أخرى اتباع نفس المسار... في الواقع، الأمر ليس مجرد طابور، ولا يتم قبول الجميع، والآن هناك بالفعل 10 دول أعضاء في مجموعة "بريكس".
وقال فولودين في الكرملين: تصرفات الدول غير الصديقة بشكل عام هي من الماضي وهذا الماضي سيقاوم من أجل الحفاظ على موقفه.
وتولت روسيا رئاسة مجموعة البريكس في الأول من يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
نظام جديد للدفع الرقمي قد يظهر لدى دول مجموعة "بريكس"
12 يوليو, 11:48 GMT
وبدأ العام الحالي بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، فبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
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