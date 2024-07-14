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سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوب لبنان. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T22:55+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا.وأشارت الوكالة إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية لبلدة الخيام.وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240713/قيادي-في-حزب-الله-يتوعد-بتكبيد-إسرائيل-ثمنا-كبيرا-حال-تنفيذ-هجوم-واسع-على-لبنان-1090746305.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية

22:55 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا.
وأشارت الوكالة إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية لبلدة الخيام.
وذكر مراسل الوكالة اللبنانية للإعلام في مرجعيون، بأن غارة حربية إسرائيلية دمرت منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، في محلة "باب الشائع"، دون وقوع إصابات.
وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
قيادي في "حزب الله" يتوعد بتكبيد إسرائيل "ثمنا كبيرا" حال تنفيذ هجوم واسع على لبنان
أمس, 05:46 GMT
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.
ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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