https://sarabic.ae/20240714/سلسلة-غارات-إسرائيلية-على-عدة-بلدات-لبنانية-1090797942.html
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوب لبنان. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T22:55+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا.وأشارت الوكالة إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية لبلدة الخيام.وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240713/قيادي-في-حزب-الله-يتوعد-بتكبيد-إسرائيل-ثمنا-كبيرا-حال-تنفيذ-هجوم-واسع-على-لبنان-1090746305.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة
اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية
سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا.
وأشارت الوكالة إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية لبلدة الخيام.
وذكر مراسل الوكالة اللبنانية للإعلام في مرجعيون، بأن غارة حربية إسرائيلية دمرت منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، في محلة "باب الشائع"، دون وقوع إصابات.
وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي.
ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.