https://sarabic.ae/20240714/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-مناطق-متفرقة-من-غرة-1090797688.html
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غرة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غرة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين، بمقتلعدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T21:39+0000
2024-07-14T21:39+0000
2024-07-14T21:39+0000
غزة
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/02/1090383646_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d3c82a9d42f73fd366884f29bdfdd399.jpg
وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.كذلك، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنزلا آخر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مسيرة الرصاص صوب المواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".كان 15 فلسطينيا قتلوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، وفقا لوفا.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,584 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للمرحلة-المقبلة-في-لبنان-1090794703.html
غزة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي
غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غرة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين، بمقتلعدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة
"وفا"، أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
كما قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي بمنطقة المشروع شرق مدينة رف
ح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين شمال منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، ما أسفر وقوع عدد من القتلى والجرحى، بحسب وكالة "وفا".
كذلك، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنزلا آخر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مسيرة الرصاص صوب المواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".
كان 15 فلسطينيا قتلوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، وفقا لوفا.
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,584 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.