https://sarabic.ae/20240714/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-مناطق-متفرقة-من-غرة-1090797688.html

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غرة

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غرة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين، بمقتلعدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T21:39+0000

2024-07-14T21:39+0000

2024-07-14T21:39+0000

غزة

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي

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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.كذلك، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنزلا آخر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مسيرة الرصاص صوب المواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".كان 15 فلسطينيا قتلوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، وفقا لوفا.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,584 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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غزة

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غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي