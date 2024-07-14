"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240714/قسد-تقاطع-الانتخابات-البرلمانية-السورية-وتقطع-الطرقات-أمام-وصول-الناخبين-1090793048.html
"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين
"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين
سبوتنيك عربي
تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس الشعب السوري، والتي ستنطلق صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، المضايقات والمعوقات التي تحاول وضعها قوات "قسد"... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T16:10+0000
2024-07-14T16:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792890_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_3cd126552c9a7cfc0400c723254f0556.jpg
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن محيط منطقة المربع الأمني في مدينة القامشلي الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، تشهد استنفاراً أمنياً مكثفاً لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد 14 تموز / يوليو.ونقل المراسل بأن قوات "الأسايش" فرضت طوقاً أمنياً على محيط المربع الأمني الذي تتواجد ضمنه مؤسسات الدولة، لمنع نقل صناديق انتخابات مجلس الشعب إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" وحصرها فقط ضمن المربع الأمني والقرى الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية ، ولمنع ذهاب المدنيين للانتخابات من الأحياء الواقعة تحت سيطرتها وحرمانهم من حقهم الدستوري الديمقراطي.وجاء في بيان المجلس: "في خضمِّ الأزمة السورية وتعقيداتها المتزايدة، وإزاء إعلان السلطة في دمشق نيّتها إجراء انتخابات تشريعية في 15 تموز/يوليو الجاري، يجد مجلس سوريا الديمقراطية أنه من واجبه الوطني تحديد موقفه بشكل رسمي تجاه هذا الاستحقاق وما يرتبط به من قضايا جوهرية تمسّ مستقبل سوريا وتطلعات شعبها".وبيّن مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل إقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
https://sarabic.ae/20240713/رئيس-اللجنة-العليا-للانتخابات-البرلمانية-السورية-لـسبوتنيك-رقابة-صارمة-والنتائج-خلال-3-أيام-1090764046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_268912780fae6779c88adae7251fce20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين

16:10 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Atia Al atia"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين
قسد تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس الشعب السوري، والتي ستنطلق صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، المضايقات والمعوقات التي تحاول وضعها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، فبعد اعتقال عدد من المرشحين، قامت بإغلاق الطرق المؤدية لمواقع سيطرة الدولة السورية في مدينة القامشلي شرقي البلاد، مع إعلانها عدم مشاركتها في الانتخابات ومقاطعتها.
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن محيط منطقة المربع الأمني في مدينة القامشلي الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، تشهد استنفاراً أمنياً مكثفاً لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد 14 تموز / يوليو.
ونقل المراسل بأن قوات "الأسايش" فرضت طوقاً أمنياً على محيط المربع الأمني الذي تتواجد ضمنه مؤسسات الدولة، لمنع نقل صناديق انتخابات مجلس الشعب إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" وحصرها فقط ضمن المربع الأمني والقرى الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية ، ولمنع ذهاب المدنيين للانتخابات من الأحياء الواقعة تحت سيطرتها وحرمانهم من حقهم الدستوري الديمقراطي.

وفي السياق نفسه، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات "قسد" مقاطعته للانتخابات التشريعية، وشدد على الحل السياسي الشامل المستند إلى القرار الدولي 2254، وقال: "هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري".

القاضي جهاد مراد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
رئيس اللجنة "العليا للانتخابات البرلمانية" السورية لـ"سبوتنيك": رقابة صارمة.. والنتائج خلال 3 أيام
أمس, 15:19 GMT
وجاء في بيان المجلس: "في خضمِّ الأزمة السورية وتعقيداتها المتزايدة، وإزاء إعلان السلطة في دمشق نيّتها إجراء انتخابات تشريعية في 15 تموز/يوليو الجاري، يجد مجلس سوريا الديمقراطية أنه من واجبه الوطني تحديد موقفه بشكل رسمي تجاه هذا الاستحقاق وما يرتبط به من قضايا جوهرية تمسّ مستقبل سوريا وتطلعات شعبها".

وتابع: "إننا إذ نعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، فإننا نحثّ الشعب السوري وجميع القوى الوطنية والديمقراطية على عدم المشاركة فيها. ونشدد على أن الحل السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري. ونؤكد أهمية الحوار السوري - السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين".

وبيّن مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل إقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن محافظة الحسكة تعتبر دائرة انتخابية واحدة، وأنها أنهت كامل الاستعدادات التحضيرية للانتخابات، من خلال تحديد 151 مركزاً انتخاباً منها 78 مركزاً في مدينة الحسكة، و73 مركزاً في مدينة القامشلي وريفها وذلك في مواقع سيطرة القوات السورية الحكومية، إضافة لتحديد 35 مركزا تابعاً لقوات الجيش السوري و5 لقوى الأمن الداخلي والشرطة.

وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تنفي تقارير تجميد المفاوضات مع إسرائيل13:23 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала