https://sarabic.ae/20240714/قسد-تقاطع-الانتخابات-البرلمانية-السورية-وتقطع-الطرقات-أمام-وصول-الناخبين-1090793048.html

"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين

"قسد" تقاطع الانتخابات البرلمانية السورية وتقطع الطرقات أمام وصول الناخبين

سبوتنيك عربي

تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس الشعب السوري، والتي ستنطلق صباح الاثنين 15 يوليو/ تموز، المضايقات والمعوقات التي تحاول وضعها قوات "قسد"... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T16:10+0000

2024-07-14T16:10+0000

2024-07-14T16:10+0000

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تقارير سبوتنيك

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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن محيط منطقة المربع الأمني في مدينة القامشلي الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، تشهد استنفاراً أمنياً مكثفاً لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد 14 تموز / يوليو.ونقل المراسل بأن قوات "الأسايش" فرضت طوقاً أمنياً على محيط المربع الأمني الذي تتواجد ضمنه مؤسسات الدولة، لمنع نقل صناديق انتخابات مجلس الشعب إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" وحصرها فقط ضمن المربع الأمني والقرى الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية ، ولمنع ذهاب المدنيين للانتخابات من الأحياء الواقعة تحت سيطرتها وحرمانهم من حقهم الدستوري الديمقراطي.وجاء في بيان المجلس: "في خضمِّ الأزمة السورية وتعقيداتها المتزايدة، وإزاء إعلان السلطة في دمشق نيّتها إجراء انتخابات تشريعية في 15 تموز/يوليو الجاري، يجد مجلس سوريا الديمقراطية أنه من واجبه الوطني تحديد موقفه بشكل رسمي تجاه هذا الاستحقاق وما يرتبط به من قضايا جوهرية تمسّ مستقبل سوريا وتطلعات شعبها".وبيّن مراسل "سبوتنيك" عن اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة أن عدد المرشحين المستمرين لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، استقر على 75 مرشحا للفئتين (أ – ب) بعد انسحاب 325 مرشحاً، وهو يعتبر رقماً مهماً ودليل إقبال وتمسك سكان وأبناء محافظة الحسكة، بوطنهم ودولتهم ودستورهم الذي جاء عبر الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه أبناء المحافظة.وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 99 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

https://sarabic.ae/20240713/رئيس-اللجنة-العليا-للانتخابات-البرلمانية-السورية-لـسبوتنيك-رقابة-صارمة-والنتائج-خلال-3-أيام-1090764046.html

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