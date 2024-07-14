قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240714/قوات-أمنية-قطرية-تجوب-شوارع-باريس-قبيل-الأولمبياد-فيديو-1090780065.html
قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو
قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل، اليوم الأحد، صورا ومقاطع مصورة لسيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية القطرية، وهي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T07:45+0000
2024-07-14T07:45+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104499/87/1044998773_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f225569992696f1b75c197ba8f87a919.jpg
وكانت وزارة الداخلية القطرية نشرت عبر منصة "إكس"، صورا للسيارات التي وصلت إلى باريس، وكتبت معها: "اكتمل وصول القوات الأمنية القطرية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة للمشاركة في تأمين دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز الجاري وحتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل".وكان وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، نشر في وقت سابق عبر منصة "إكس" بيانا قال فيه: "نودع اليوم قوة الواجب القطرية لتباشر مهامها ومسؤولياتها في المشاركة بتأمين أولمبياد باريس".ووصل "43 ضابط شرطة من قطر وصلوا كتعزيزات إلى باريس" للمشاركة في تأمين فعاليات الأولمبياد، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد أفراد هذه القوة إلى 105 أفراد، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.يشار إلى أنه خلال بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر، أرسلت فرنسا 220 فردا من قوات الدرك الوطني والدفاع المدني إلى العاصمة القطرية الدوحة، لدعم الأجهزة الأمنية القطرية، وتأمين فعاليات البطولة الكروية العالمية.
قطر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104499/87/1044998773_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d8038b75945b4a610c36624216d82f1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو

07:45 GMT 14.07.2024
© AFP 2023 / -الشرطة القطرية في الدوحة
الشرطة القطرية في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
الشرطة القطرية في الدوحة
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل، اليوم الأحد، صورا ومقاطع مصورة لسيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية القطرية، وهي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت وزارة الداخلية القطرية نشرت عبر منصة "إكس"، صورا للسيارات التي وصلت إلى باريس، وكتبت معها: "اكتمل وصول القوات الأمنية القطرية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة للمشاركة في تأمين دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز الجاري وحتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وكان وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، نشر في وقت سابق عبر منصة "إكس" بيانا قال فيه: "نودع اليوم قوة الواجب القطرية لتباشر مهامها ومسؤولياتها في المشاركة بتأمين أولمبياد باريس".
ووصل "43 ضابط شرطة من قطر وصلوا كتعزيزات إلى باريس" للمشاركة في تأمين فعاليات الأولمبياد، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد أفراد هذه القوة إلى 105 أفراد، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
يشار إلى أنه خلال بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر، أرسلت فرنسا 220 فردا من قوات الدرك الوطني والدفاع المدني إلى العاصمة القطرية الدوحة، لدعم الأجهزة الأمنية القطرية، وتأمين فعاليات البطولة الكروية العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала