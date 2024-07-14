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قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو

قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع التواصل، اليوم الأحد، صورا ومقاطع مصورة لسيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية القطرية، وهي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

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وكانت وزارة الداخلية القطرية نشرت عبر منصة "إكس"، صورا للسيارات التي وصلت إلى باريس، وكتبت معها: "اكتمل وصول القوات الأمنية القطرية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة للمشاركة في تأمين دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز الجاري وحتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل".وكان وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، نشر في وقت سابق عبر منصة "إكس" بيانا قال فيه: "نودع اليوم قوة الواجب القطرية لتباشر مهامها ومسؤولياتها في المشاركة بتأمين أولمبياد باريس".ووصل "43 ضابط شرطة من قطر وصلوا كتعزيزات إلى باريس" للمشاركة في تأمين فعاليات الأولمبياد، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد أفراد هذه القوة إلى 105 أفراد، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.يشار إلى أنه خلال بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر، أرسلت فرنسا 220 فردا من قوات الدرك الوطني والدفاع المدني إلى العاصمة القطرية الدوحة، لدعم الأجهزة الأمنية القطرية، وتأمين فعاليات البطولة الكروية العالمية.

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