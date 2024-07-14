قوات أمنية قطرية تجوب شوارع باريس قبيل الأولمبياد... فيديو
© AFP 2023 / -الشرطة القطرية في الدوحة
الشرطة القطرية في الدوحة
© AFP 2023 / -
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تداولت مواقع التواصل، اليوم الأحد، صورا ومقاطع مصورة لسيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية القطرية، وهي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت وزارة الداخلية القطرية نشرت عبر منصة "إكس"، صورا للسيارات التي وصلت إلى باريس، وكتبت معها: "اكتمل وصول القوات الأمنية القطرية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة للمشاركة في تأمين دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز الجاري وحتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل".
⚔️| وصول القوة الأمنية القطرية 🇶🇦 إلى جمهورية #فرنسا للمشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية #باريس2024 🇫🇷#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/vDSnVHd0KQ— مرسال قطر (@Marsalqatar) July 11, 2024
July 12, 2024
وكان وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، نشر في وقت سابق عبر منصة "إكس" بيانا قال فيه: "نودع اليوم قوة الواجب القطرية لتباشر مهامها ومسؤولياتها في المشاركة بتأمين أولمبياد باريس".
جنود الوطن 🇶🇦⚔️ في قلب باريس 🇫🇷— نديب قطر (@NadeebQa) July 12, 2024
القوّة الأمنية القطرية تصل العاصمة الفرنسية لمباشرة مهامها في تأمين أولمبياد باريس 2024.. متسلّحةً بخبراتها الكبيرة في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى#باريس2024 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/O1bYUowokM
نودع اليوم قوة الواجب القطرية لتباشر مهامها ومسؤولياتها في المشاركة بتأمين أولمبياد باريس وهو اختيار نعتز به ويؤكد ثقة الجانب الفرنسي الصديق بكفاءة الأمن القطري وتجاربه الناجحة في تأمين الأحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها كأس العالم قطر 2022..— خليفة بن حمد (@KHK) July 10, 2024
تمنياتنا لهم بالتوفيق في هذا المحفل… pic.twitter.com/7zdCfbgNtn
ووصل "43 ضابط شرطة من قطر وصلوا كتعزيزات إلى باريس" للمشاركة في تأمين فعاليات الأولمبياد، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد أفراد هذه القوة إلى 105 أفراد، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
يشار إلى أنه خلال بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر، أرسلت فرنسا 220 فردا من قوات الدرك الوطني والدفاع المدني إلى العاصمة القطرية الدوحة، لدعم الأجهزة الأمنية القطرية، وتأمين فعاليات البطولة الكروية العالمية.