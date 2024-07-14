https://sarabic.ae/20240714/محمد-بن-راشد-يعلن-عن-تشكيل-وزاري-جديد-في-الإمارات-1090781753.html

محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد في الإمارات

محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد في الإمارات

سبوتنيك عربي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عن تشكيل وزاري جديد في البلاد. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T09:42+0000

2024-07-14T09:42+0000

2024-07-14T09:42+0000

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وقال حاكم دبي على حسابه في موقع "إكس": "بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات".وأضاف: "نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي".وأعلن الشيخ محمد بن راشد أيضا ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيرا للخارجية.كما جرى إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم.كما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات.كما جرى تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.وضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية جرى تعيين علياء عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.

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