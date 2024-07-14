https://sarabic.ae/20240714/مسؤولون-إسرائيليون-محاولة-اغتيال-الضيف-ربما-تؤخر-صفقة-المحتجزين-1090783930.html
مسؤولون إسرائيليون: محاولة اغتيال الضيف ربما تؤخر صفقة المحتجزين
مسؤولون إسرائيليون: محاولة اغتيال الضيف ربما تؤخر صفقة المحتجزين
سبوتنيك عربي
قال مسؤولون كبار في إسرائيل، إن محاولة اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ربما ستؤدي إلى تأخير مؤقت في صفقة المحتجزين. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T11:19+0000
2024-07-14T11:19+0000
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وحسب موقع "I24"، أضاف المسؤولون أن "عملية اغتيال من هذا النوع تشكل ضغطا عسكريا على حماس".وأوضحوا أن "الصفقة المقبلة ستكون نتيجة للضغط العسكري"، وأشاروا إلى أن وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش لن يتمكنوا من رفضها.وكان قيادي كبير في حركة "حماس"، قد صرح اليوم الأحد، بأن الحركة قررت وقف المفاوضات حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف القيادي طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار وقف المفاوضات".وأوضح أن "السبب هو عدم جدية إسرائيل وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".كما أكد في تصريحه لوكالة "فرانس برس"، أن "القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة في غزة".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل أمس السبت، أنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس، الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، في جنوب قطاع غزة.إلا أن تلك الأنباء لم تتأكد، بل أسفرت الضربات على مخيم المواصي للنازحين عن مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 300 بجروح، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.يذكر أنه منذ الأسبوع الماضي، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، وذلك بمشاركة رؤساء المخابرات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240714/إعلام-حماس-أبلغت-الوسطاء-بوقف-المفاوضات-مع-إسرائيل-1090781231.html
https://sarabic.ae/20240713/نتنياهو-الغارة-على-المواصي-استهدفت-الضيف-وسلامة-ولكن-لا-أعلم-مصيرهما-1090770398.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
مسؤولون إسرائيليون: محاولة اغتيال الضيف ربما تؤخر صفقة المحتجزين
قال مسؤولون كبار في إسرائيل، إن محاولة اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ربما ستؤدي إلى تأخير مؤقت في صفقة المحتجزين.
وحسب موقع
"I24"، أضاف المسؤولون أن "عملية اغتيال من هذا النوع تشكل ضغطا عسكريا على حماس".
وأوضحوا أن "الصفقة المقبلة ستكون نتيجة للضغط العسكري"، وأشاروا إلى أن وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش لن يتمكنوا من رفضها.
وكان قيادي كبير في حركة "حماس"، قد صرح اليوم الأحد، بأن الحركة قررت وقف المفاوضات
حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف القيادي طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار وقف المفاوضات".
وأوضح أن "السبب هو عدم جدية إسرائيل وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".
كما أكد في تصريحه لوكالة "فرانس برس"، أن "القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة في غزة".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل
أمس السبت، أنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس، الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، في جنوب قطاع غزة.
إلا أن تلك الأنباء لم تتأكد، بل أسفرت الضربات على مخيم المواصي للنازحين عن مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 300 بجروح، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
يذكر أنه منذ الأسبوع الماضي، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة
، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، وذلك بمشاركة رؤساء المخابرات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية.