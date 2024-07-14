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وزير الخارجية التركي: ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا
وزير الخارجية التركي: ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء في مسألة تطبيع علاقات تركيا مع سوريا. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T15:10+0000
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وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي من إسطنبول مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان: "ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا".وأضاف: "توصلنا لتفاهم مع نظيري السعودي بشأن قيام الرياض بدور في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق"، مشيرا بالقول: "نأمل أن يتم تقدير دعوة أردوغان للسلام مع سوريا وهذا ليس عجزا".وأضافت الخارجية السورية، في بيان، تعليقاً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ترتيبات للقاء نظيره السوري بشار الأسد: "سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية".ونقلت الوكالة السورية عن بيان الخارجية، قولها إن المبادرة التركية يجب أن تبنى على أسس في مقدمتها "انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً".وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة الفائت، عن وجود موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين رئيسي سوريا وتركيا، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد.وقال حسين إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، موضحاً أنه التقى الأربعاء الفائت بنظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري.وأضاف أن هناك تواصلاً مستمراً من قبل العراق مع الجانب السوري، على أن يُحدد لاحقاً موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد.وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، أن وزير خارجيته هاكان فيدان، مخوّل لتنظيم اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دولة ثالثة.
https://sarabic.ae/20240713/الخارجية-السورية-توضح-موقف-دمشق-بشأن-عودة-العلاقات-مع-تركيا--1090761930.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي: ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا

15:10 GMT 14.07.2024
© AFP 2023وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء في مسألة تطبيع علاقات تركيا مع سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي من إسطنبول مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان: "ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا".
وأضاف: "توصلنا لتفاهم مع نظيري السعودي بشأن قيام الرياض بدور في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق"، مشيرا بالقول: "نأمل أن يتم تقدير دعوة أردوغان للسلام مع سوريا وهذا ليس عجزا".

ذكرت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس السبت، إن أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا يجب أن "تُبنى على أسس واضحة"، مشيرةً إلى أن عودة العلاقات بين البلدين تعتمد على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل 2011.

وأضافت الخارجية السورية، في بيان، تعليقاً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ترتيبات للقاء نظيره السوري بشار الأسد: "سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية".
ونقلت الوكالة السورية عن بيان الخارجية، قولها إن المبادرة التركية يجب أن تبنى على أسس في مقدمتها "انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً".
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
الخارجية السورية توضح موقف دمشق بشأن عودة العلاقات مع تركيا
أمس, 14:47 GMT
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة الفائت، عن وجود موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين رئيسي سوريا وتركيا، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد.
وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في لقاء تلفزيوني، عن قرب عقد اجتماع في بغداد، يضم مسؤولين سوريين وأتراك لبحث الأزمة السورية.
وقال حسين إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، موضحاً أنه التقى الأربعاء الفائت بنظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري.
وأضاف أن هناك تواصلاً مستمراً من قبل العراق مع الجانب السوري، على أن يُحدد لاحقاً موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد.
وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، أن وزير خارجيته هاكان فيدان، مخوّل لتنظيم اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دولة ثالثة.
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