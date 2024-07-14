https://sarabic.ae/20240714/وزير-الخارجية-التركي-ننتظر-من-روسيا-وإيران-والسعودية-القيام-بدور-بناء-بشأن-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا--1090789662.html

وزير الخارجية التركي: ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا

وزير الخارجية التركي: ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء في مسألة تطبيع علاقات تركيا مع سوريا. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T15:10+0000

2024-07-14T15:10+0000

2024-07-14T15:10+0000

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وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي من إسطنبول مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان: "ننتظر من روسيا وإيران والسعودية القيام بدور بناء بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا".وأضاف: "توصلنا لتفاهم مع نظيري السعودي بشأن قيام الرياض بدور في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق"، مشيرا بالقول: "نأمل أن يتم تقدير دعوة أردوغان للسلام مع سوريا وهذا ليس عجزا".وأضافت الخارجية السورية، في بيان، تعليقاً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ترتيبات للقاء نظيره السوري بشار الأسد: "سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية".ونقلت الوكالة السورية عن بيان الخارجية، قولها إن المبادرة التركية يجب أن تبنى على أسس في مقدمتها "انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضاً".وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة الفائت، عن وجود موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين رئيسي سوريا وتركيا، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد.وقال حسين إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، موضحاً أنه التقى الأربعاء الفائت بنظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري.وأضاف أن هناك تواصلاً مستمراً من قبل العراق مع الجانب السوري، على أن يُحدد لاحقاً موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد.وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، أن وزير خارجيته هاكان فيدان، مخوّل لتنظيم اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دولة ثالثة.

https://sarabic.ae/20240713/الخارجية-السورية-توضح-موقف-دمشق-بشأن-عودة-العلاقات-مع-تركيا--1090761930.html

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