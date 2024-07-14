ولايات أمريكية تبدأ في توفير الذخيرة على طريقة آلات بيع عبوات الصودا.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240714/ولايات-أمريكية-تبدأ-في-توفير-الذخيرة-على-طريقة-آلات-بيع-عبوات-الصودا-صور-وفيديو-1090778406.html
ولايات أمريكية تبدأ في توفير الذخيرة على طريقة آلات بيع عبوات الصودا.. صور وفيديو
ولايات أمريكية تبدأ في توفير الذخيرة على طريقة آلات بيع عبوات الصودا.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت بعض محال السوبر ماركت في ولايات أمريكية في بيع ذخيرة الأسلحة من آلات البيع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطريقة مباشرة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T06:45+0000
2024-07-14T06:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090778247_0:173:2999:1860_1920x0_80_0_0_21629022c5d9c943567ed014c4b92019.jpg
وتؤكد الشركة المصنعة لآلات البيع، التي يقع مقرها في دالاس، أنها طريقة أكثر أمانا لبيع الذخيرة، من البيع عبر الإنترنت أو على الرفوف، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وأشارت إلى أنها تقوم حاليا بتخزين "آلات البيع بالتجزئة للذخيرة الآلية" في 8 متاجر سوبر ماركت، في جميع أنحاء ألاباما وأوكلاهوما وتكساس، فضلا عن أنهم سيطرحون في نهاية الأسبوع الحالي آلة جديدة بولاية كولورادو.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غرانت ماجرز: "لقد تلقينا طلبات من هاواي، وألاسكا، وكاليفورنيا وفلوريدا، ولدينا حاليا نحو 200 محل بقالة نعمل على تلبية طلباتهم".وكشفت ماجرز أنه بدأ في تزويد المتاجر بآلات بيع الذخيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي على التجار، بيع ذخيرة المسدسات لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، وذخيرة الأسلحة الطويلة لأي شخص يقل عمره عن 18 عام.كيف تعمل الآلات؟وعن تصميم وشكل آلات بيع الذخيرة الجديدة في أمريكا، فهي تشبه آلات بيع عبوات الصودا، ووصفها غرانت ماجرز بأنها "صناديق فولاذية مزدوجة الجدران، ومزودة بأقفال ثلاثية تزن 2000 رطل، ويتم تركيبها في الداخل، وتراقبها الكاميرات الأمنية، ولا يعاد تخزينها إلا من قبل موظفيه الذين تم التأكد من هويتهم".كما أشار ماجرز إلى أن الآلات تحمل علامات تجارية رئيسية من طلقات البنادق والبنادق والمسدسات المتوفرة عادة لدى تجار التجزئة الآخرين، وأن بعض المخزونات تختلف حسب الموقع، بناءا على مرحلة موسم الصيد، وما هو شائع في مجتمعات معينة.بعد ذلك، تقوم الآلة بإجراء مسح للتعرف على الوجه لمطابقة وجه المتسوق مع هويته، وإلا فسيتم إلغاء المعاملة، مع تأكيد ماجرز أن الشركة لا تقوم بتخزين أو بيع تلك البيانات.تكنولوجيا واعدة لكن تنطوي على مخاطرلكن أثارت الآلات الجديدة مخاوف بين الباحثين في مجال منع العنف المسلح، والمدافعين عن السيطرة على الأسلحة؛ إذ يرى رئيس مركز برادي لمنع العنف المسلح، كريس بروان، أن المتاجر التي توافق على استضافة الآلات تعرض عملائها ومجتمعاتها للخطر، كما تفتح الباب أمام المسؤولية القانونية.وأضافت: "نحن بحاجة إلى إزالة هذه الآلات من متاجر البقالة لدينا، وعلينا أن نفعل ذلك الآن".بينما يقول جورج تيتا، أستاذ علم الجريمة والقانون والمجتمع في جامعة كاليفورنيا: "لست متأكدا من المشكلة التي تحلها الشركة، والتي لا يمكن حلها من خلال الملكية المسؤولة لأي منشأة تبيع الذخيرة".ويقول إن الحل بالنسبة للقاصرين الذين يشترون الذخيرة قد يكون بعدم بيعها عبر الإنترنت أو بشكل غير قانوني في المقام الأول، "بدلا من التعرف على الوجه وبطاقة الهوية في متجر البقالة المحلي الخاص بك".فيما اعتبر أندرو والي، المدير الفني الأول في شركة نرويجية للأمن السيبراني، أن التكنولوجيا على الأرجح ليست محصنة بنسبة 100% ضد القرصنة أو الأخطاء، مما قد يسهل المعاملات غير المشروعة.
https://sarabic.ae/20231028/أمريكا-تعلن-العثور-على-جثة-المشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-الجماعي-بولاية-ماين-1082559170.html
https://sarabic.ae/20230307/تقارير-أمريكا-تسجل-40-زيادة-في-عمليات-إطلاق-النار-الجماعية-في-2023-مقارنة-بـ-2022-1074425582.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090778247_334:0:2999:1999_1920x0_80_0_0_f0c14debf2d62e390844a3156bf6aba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ولايات أمريكية تبدأ في توفير الذخيرة على طريقة آلات بيع عبوات الصودا.. صور وفيديو

06:45 GMT 14.07.2024
© Photo / Unsplash/ Jay Rembertرصاص
رصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
رصاص
© Photo / Unsplash/ Jay Rembert
تابعنا عبر
بدأت بعض محال السوبر ماركت في ولايات أمريكية في بيع ذخيرة الأسلحة من آلات البيع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطريقة مباشرة.
وتؤكد الشركة المصنعة لآلات البيع، التي يقع مقرها في دالاس، أنها طريقة أكثر أمانا لبيع الذخيرة، من البيع عبر الإنترنت أو على الرفوف، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأشارت إلى أنها تقوم حاليا بتخزين "آلات البيع بالتجزئة للذخيرة الآلية" في 8 متاجر سوبر ماركت، في جميع أنحاء ألاباما وأوكلاهوما وتكساس، فضلا عن أنهم سيطرحون في نهاية الأسبوع الحالي آلة جديدة بولاية كولورادو.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غرانت ماجرز: "لقد تلقينا طلبات من هاواي، وألاسكا، وكاليفورنيا وفلوريدا، ولدينا حاليا نحو 200 محل بقالة نعمل على تلبية طلباتهم".
وكشفت ماجرز أنه بدأ في تزويد المتاجر بآلات بيع الذخيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي على التجار، بيع ذخيرة المسدسات لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، وذخيرة الأسلحة الطويلة لأي شخص يقل عمره عن 18 عام.
الشرطة الأمريكية تضع الأطواق في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في لويستون، ولاية ماين، الولايات المتحدة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
أمريكا تعلن العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي بولاية ماين‎
28 أكتوبر 2023, 11:54 GMT
كيف تعمل الآلات؟
وعن تصميم وشكل آلات بيع الذخيرة الجديدة في أمريكا، فهي تشبه آلات بيع عبوات الصودا، ووصفها غرانت ماجرز بأنها "صناديق فولاذية مزدوجة الجدران، ومزودة بأقفال ثلاثية تزن 2000 رطل، ويتم تركيبها في الداخل، وتراقبها الكاميرات الأمنية، ولا يعاد تخزينها إلا من قبل موظفيه الذين تم التأكد من هويتهم".
كما أشار ماجرز إلى أن الآلات تحمل علامات تجارية رئيسية من طلقات البنادق والبنادق والمسدسات المتوفرة عادة لدى تجار التجزئة الآخرين، وأن بعض المخزونات تختلف حسب الموقع، بناءا على مرحلة موسم الصيد، وما هو شائع في مجتمعات معينة.
وتستخدم آلات البيع تقنية شاشة اللمس، إذ يمكن للمتسوقين التمرير عبر المنتجات واختيار المنتجات التي يريدونها، لكن يجب عليهم أولا مسح بطاقة هويتهم ضوئيا، للتحقق من أنهم في سن الرشد (وهو 21 عاما في جميع أجهزة الشركة)، وأن هويتهم ليست مزيفة أو منتهية الصلاحية.
بعد ذلك، تقوم الآلة بإجراء مسح للتعرف على الوجه لمطابقة وجه المتسوق مع هويته، وإلا فسيتم إلغاء المعاملة، مع تأكيد ماجرز أن الشركة لا تقوم بتخزين أو بيع تلك البيانات.
كاتم صوت سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
تقارير: أمريكا تسجل 40% زيادة في عمليات إطلاق النار الجماعية
7 مارس 2023, 12:36 GMT
تكنولوجيا واعدة لكن تنطوي على مخاطر
لكن أثارت الآلات الجديدة مخاوف بين الباحثين في مجال منع العنف المسلح، والمدافعين عن السيطرة على الأسلحة؛ إذ يرى رئيس مركز برادي لمنع العنف المسلح، كريس بروان، أن المتاجر التي توافق على استضافة الآلات تعرض عملائها ومجتمعاتها للخطر، كما تفتح الباب أمام المسؤولية القانونية.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى إزالة هذه الآلات من متاجر البقالة لدينا، وعلينا أن نفعل ذلك الآن".
بينما يقول جورج تيتا، أستاذ علم الجريمة والقانون والمجتمع في جامعة كاليفورنيا: "لست متأكدا من المشكلة التي تحلها الشركة، والتي لا يمكن حلها من خلال الملكية المسؤولة لأي منشأة تبيع الذخيرة".
ويقول إن الحل بالنسبة للقاصرين الذين يشترون الذخيرة قد يكون بعدم بيعها عبر الإنترنت أو بشكل غير قانوني في المقام الأول، "بدلا من التعرف على الوجه وبطاقة الهوية في متجر البقالة المحلي الخاص بك".
بالإضافة إلى ذلك، يقول إن "آلات البيع تثير مجموعة جديدة تماما من المخاوف، فعلى سبيل المثال، يمكنهم بيع الذخيرة للأشخاص الذين لا يسمح لهم قانونا بامتلاك سلاح، مثل أولئك المدانين بارتكاب جنايات أو بعض جرائم العنف المنزلي".
فيما اعتبر أندرو والي، المدير الفني الأول في شركة نرويجية للأمن السيبراني، أن التكنولوجيا على الأرجح ليست محصنة بنسبة 100% ضد القرصنة أو الأخطاء، مما قد يسهل المعاملات غير المشروعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала