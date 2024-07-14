https://sarabic.ae/20240714/ولايات-أمريكية-تبدأ-في-توفير-الذخيرة-على-طريقة-آلات-بيع-عبوات-الصودا-صور-وفيديو-1090778406.html

ولايات أمريكية تبدأ في توفير الذخيرة على طريقة آلات بيع عبوات الصودا.. صور وفيديو

ولايات أمريكية تبدأ في توفير الذخيرة على طريقة آلات بيع عبوات الصودا.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

بدأت بعض محال السوبر ماركت في ولايات أمريكية في بيع ذخيرة الأسلحة من آلات البيع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطريقة مباشرة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T06:45+0000

2024-07-14T06:45+0000

2024-07-14T06:45+0000

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وتؤكد الشركة المصنعة لآلات البيع، التي يقع مقرها في دالاس، أنها طريقة أكثر أمانا لبيع الذخيرة، من البيع عبر الإنترنت أو على الرفوف، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وأشارت إلى أنها تقوم حاليا بتخزين "آلات البيع بالتجزئة للذخيرة الآلية" في 8 متاجر سوبر ماركت، في جميع أنحاء ألاباما وأوكلاهوما وتكساس، فضلا عن أنهم سيطرحون في نهاية الأسبوع الحالي آلة جديدة بولاية كولورادو.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غرانت ماجرز: "لقد تلقينا طلبات من هاواي، وألاسكا، وكاليفورنيا وفلوريدا، ولدينا حاليا نحو 200 محل بقالة نعمل على تلبية طلباتهم".وكشفت ماجرز أنه بدأ في تزويد المتاجر بآلات بيع الذخيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي على التجار، بيع ذخيرة المسدسات لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، وذخيرة الأسلحة الطويلة لأي شخص يقل عمره عن 18 عام.كيف تعمل الآلات؟وعن تصميم وشكل آلات بيع الذخيرة الجديدة في أمريكا، فهي تشبه آلات بيع عبوات الصودا، ووصفها غرانت ماجرز بأنها "صناديق فولاذية مزدوجة الجدران، ومزودة بأقفال ثلاثية تزن 2000 رطل، ويتم تركيبها في الداخل، وتراقبها الكاميرات الأمنية، ولا يعاد تخزينها إلا من قبل موظفيه الذين تم التأكد من هويتهم".كما أشار ماجرز إلى أن الآلات تحمل علامات تجارية رئيسية من طلقات البنادق والبنادق والمسدسات المتوفرة عادة لدى تجار التجزئة الآخرين، وأن بعض المخزونات تختلف حسب الموقع، بناءا على مرحلة موسم الصيد، وما هو شائع في مجتمعات معينة.بعد ذلك، تقوم الآلة بإجراء مسح للتعرف على الوجه لمطابقة وجه المتسوق مع هويته، وإلا فسيتم إلغاء المعاملة، مع تأكيد ماجرز أن الشركة لا تقوم بتخزين أو بيع تلك البيانات.تكنولوجيا واعدة لكن تنطوي على مخاطرلكن أثارت الآلات الجديدة مخاوف بين الباحثين في مجال منع العنف المسلح، والمدافعين عن السيطرة على الأسلحة؛ إذ يرى رئيس مركز برادي لمنع العنف المسلح، كريس بروان، أن المتاجر التي توافق على استضافة الآلات تعرض عملائها ومجتمعاتها للخطر، كما تفتح الباب أمام المسؤولية القانونية.وأضافت: "نحن بحاجة إلى إزالة هذه الآلات من متاجر البقالة لدينا، وعلينا أن نفعل ذلك الآن".بينما يقول جورج تيتا، أستاذ علم الجريمة والقانون والمجتمع في جامعة كاليفورنيا: "لست متأكدا من المشكلة التي تحلها الشركة، والتي لا يمكن حلها من خلال الملكية المسؤولة لأي منشأة تبيع الذخيرة".ويقول إن الحل بالنسبة للقاصرين الذين يشترون الذخيرة قد يكون بعدم بيعها عبر الإنترنت أو بشكل غير قانوني في المقام الأول، "بدلا من التعرف على الوجه وبطاقة الهوية في متجر البقالة المحلي الخاص بك".فيما اعتبر أندرو والي، المدير الفني الأول في شركة نرويجية للأمن السيبراني، أن التكنولوجيا على الأرجح ليست محصنة بنسبة 100% ضد القرصنة أو الأخطاء، مما قد يسهل المعاملات غير المشروعة.

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