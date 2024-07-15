https://sarabic.ae/20240715/الحلبيون-ينتخبون-مرشحيهم-للبرلمان-السوري-دعم-الاقتصاد-وعودة-المهجرين-وتحسين-المعيشة-1090819753.html

الحلبيون ينتخبون مرشحيهم للبرلمان السوري... دعم الاقتصاد وعودة المهجرين وتحسين المعيشة

الحلبيون ينتخبون مرشحيهم للبرلمان السوري... دعم الاقتصاد وعودة المهجرين وتحسين المعيشة

سبوتنيك عربي

انطلقت انتخابات مجلس الشعب السوري، في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، في معظم المحافظات السورية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T14:44+0000

2024-07-15T14:44+0000

2024-07-15T15:56+0000

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وأقبل المواطنون الراغبون بممارسة حقهم في اختيار نوابهم في البرلمان إلى صناديق الاقتراع، متطلعين إلى تلبية طموحاتهم خلال المرحلة المقبلة التي تستعد فيها سوريا لمرحلة جديدة في البناء والتعافي وإعادة الإعمار بعد استرجاع أغلب الأراضي السورية وتحريرها من المجموعات الإرهابية المسلحة بالتعاون مع الحلفاء.وتوافد سكان محافظة حلب منذ ساعات الصباح الأولى إلى صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية للمدينة ومناطقها، لتتخذ العملية الانتخابية زخماً متزايدا خلال ساعات الظهيرة.وعلى الرغم من أن الحلبيين يعدون أهل إنتاج عمل، إلا أنهم اتخذوا طريقهم إلى صناديق الاقتراع قبل الالتحاق بأعمالهم ومشاغلهم، مع توقعات بأن تشهد المراكز حركة ازدحام أكبر خلال ساعات ما بعد الظهيرة، تجنباً لأشعة الشمس الحارة.تفعيل دور الشبابأكدت المهندسة مارال قلايجيان، لـ"سبوتنيك"، خلال الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب في الدورة الحالية يعد واجباً وطنياً وخاصة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، على نحو تنتج هذه الانتخابات أعضاء جدد يتمكنون من قيادة المرحلة القادمة وتلبية تطلعات الشعب السوري.وشددت مارال على أنها، كغيرها من السوريين، تطلب من مجلس الشعب الجديد إيلاء الشباب أهمية أكبر وتفعيل دورهم والعمل على عودة السوريين من الخارج وتدوير العجلة الاقتصادية في عموم سوريا وخصوصاً في العاصمة الاقتصادية حلب، عبر تقديم تسهيلات معينة للصناعيين وإعفاءات مؤقتة لحين إقلاع منشآتهم وإعادة دوران العجلة الإنتاجية.بدورها، قالت زينب كعدة، مدير مدرسة "بورسعيد" إن مساهمة السوريين في إنجاح العملية الانتخابية وممارسة صوتهم بكل حرية وديمقراطية يعد مسؤولية وطنية بالمطلق، حيث يسهم ذلك برأيها في وضع البلاد على سكتها الصحيحة وتقوية دور مؤسسات الدولة.وأشارت السيدة كعدة إلى أن النهوض بسوريا من الدمار الكبير الذي أصابها بعد الحرب الإرهابية، وبعد تشديد العقوبات الظالمة على الشعب السوري، يبدأ من بناء الإنسان واختيار السوريين بأنفسهم ممثلين أكفاء في المرحلة المقبلة.وشددت مدير مدرسة "بورسعيد" على ضرورة منح ذوي الشهداء اهتماماً أكبر وخاصة أنها زوجة شهيد ضحى بنفسه للدفاع عن وطنه والمساهمة مع رفاقه من أفراد الجيش السوري وبدعم من الحلفاء بمنع احتلاله من قبل أمريكا وحلفائها الداعمين للإرهاب، مطالبة بإحداث مدرسة خاصة بأبناء الشهداء في مدينة حلب.ولفت إلى أنه كأي مواطن سوري يرغب في تحسين دخله المعيشي وتأمين الخدمات الأساسية، وعودة سوريا إلى ما كانت عليه قبل الحرب.من دون تدخلاتيتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية لجان انتخابية مؤلفة من رئيس مركز ومراقبين في كل مركز، لضمان سلامة الانتخابات ومنع حصول أي تجاوزات، وهو ما أكدته ميساء إبراهيم، مدير أحد المراكز الانتخابية في مدينة حلب.وأضافت إبراهيم لـ"سبوتنيك": "كل مواطن سوري يدخل إلى المركز الانتخابي يختار مرشحه، فيما تقوم اللجنة المشرفة على المركز بشرح آلية الانتخاب له وكيفية الإدلاء بصوته سواء أرغب في اختيار ممثله في الغرفة السرية أو وضع اسمه فوراً في الصندوق الانتخابي، مع تبيان بعض النقاط من أجل ممارسة حقهم الانتخابي من دون الوقوع بأي أخطاء".لا تجاوزات أو مخالفات جسيمةرئيس اللجنة القضائية الفرعية في حلب القاضي المستشار، حسان ناصر، أكد أن عدد المراكز في مدينة حلب بلغ 450 مركز اً علماً أن عدد المرشحين بلغ 188 مرشحاً.وشدد القاضي المستشار في حديثه لـ "سبوتنيك" أن اللجنة القضائية مستمرة في عملها بالإشراف على الانتخابات منذ الساعة السابعة صباحاً ولحين الانتهاء في الساعة السابعة مساءاً، مستدركا قوله إنه في حال صدر قرار بتمديد الانتخابات إلى الساعة الثانية عشر ليلاً، فستبقى اللجنة تمارس عملها لحين الإعلان عن انتهاء العملية الانتخابية وبدء فرز الأصوات.وفي السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في مناطق حلب، القاضي المستشار، خالد الصالح، أن المرشحين في مناطق حلب بلغ 176 مرشحاً علماً أن عدد المراكز الانتخابية في مناطق حلب بلغ 650 مركزاً يوجد 135 منها ضمن مدينة حلب، مع تخصيص 33 مركزاً لأفراد الجيش السوري لتأدية واجبهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشعب.وأشار القاضي الصالح إلى أن سير العملية الانتخابية في مدينة حلب ومناطقها تسير كما يجب من دون حصول إي إشكاليات تذكر ولا تسجيل أي مخالفات وانتهاكات جسيمة إطلاقاً.

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