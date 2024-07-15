https://sarabic.ae/20240715/الطيران-الإسرائيلي-ينفذ-غارات-وهمية-فوق-عدة-مناطق-لبنانية-1090804286.html
الطيران الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" فوق عدة مناطق لبنانية
الطيران الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" فوق عدة مناطق لبنانية
سبوتنيك عربي
اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت، صباح اليوم الاثنين، في سماء عدة مناطق لبنانية، منفذا غارات وهمية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T09:02+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي المعادي اخترق حاجز الصوت على دفعات في أجواء قرى وبلدات قضاء صور منفذا غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني".وقبل ساعات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان.وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام.وذكر مراسل الوكالة اللبنانية للإعلام في مرجعيون، بأن غارة حربية إسرائيلية دمرت منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، في محلة "باب الشائع"، دون وقوع إصابات.وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي، من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار
الطيران الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" فوق عدة مناطق لبنانية
اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت، صباح اليوم الاثنين، في سماء عدة مناطق لبنانية، منفذا غارات وهمية.
وذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي المعادي اخترق حاجز الصوت على دفعات في أجواء قرى وبلدات قضاء صور منفذا غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني".
وقبل ساعات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان.
وبحسب الوكالة
اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية
سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام.
وذكر مراسل الوكالة اللبنانية للإعلام في مرجعيون، بأن غارة حربية إسرائيلية دمرت منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، في محلة "باب الشائع"، دون وقوع إصابات.
وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي، من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.