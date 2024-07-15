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عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
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الطيران الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" فوق عدة مناطق لبنانية
الطيران الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" فوق عدة مناطق لبنانية
سبوتنيك عربي
اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت، صباح اليوم الاثنين، في سماء عدة مناطق لبنانية، منفذا غارات وهمية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T09:02+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي المعادي اخترق حاجز الصوت على دفعات في أجواء قرى وبلدات قضاء صور منفذا غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني".وقبل ساعات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان.وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام.وذكر مراسل الوكالة اللبنانية للإعلام في مرجعيون، بأن غارة حربية إسرائيلية دمرت منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، في محلة "باب الشائع"، دون وقوع إصابات.وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي، من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للمرحلة-المقبلة-في-لبنان-1090794703.html
https://sarabic.ae/20240714/حزب-الله-استطعنا-نقل-المعركة-من-داخل-لبنان-إلى-داخل-الكيان-بالمعنى-الحقيقي-1090783754.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار

الطيران الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" فوق عدة مناطق لبنانية

09:02 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bayبالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت، صباح اليوم الاثنين، في سماء عدة مناطق لبنانية، منفذا غارات وهمية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي المعادي اخترق حاجز الصوت على دفعات في أجواء قرى وبلدات قضاء صور منفذا غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني".
وقبل ساعات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان.
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للمرحلة المقبلة في لبنان
أمس, 17:10 GMT
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان، حولا، طريق بلدة مركبا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام.
وذكر مراسل الوكالة اللبنانية للإعلام في مرجعيون، بأن غارة حربية إسرائيلية دمرت منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل، في محلة "باب الشائع"، دون وقوع إصابات.
وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"، في "مركز ميس الجبل التطوعي"، و"الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني على مسح المكان وإخماد الحريق، وفقا للوكالة.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
"حزب الله": استطعنا نقل المعركة من داخل لبنان إلى داخل الكيان بالمعنى الحقيقي
أمس, 11:10 GMT
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي، من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة05:26 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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