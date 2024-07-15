https://sarabic.ae/20240715/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-مستوطنة-كريات-شمونة-الإسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1090835916.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T21:33+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240714/حزب-الله-استطعنا-نقل-المعركة-من-داخل-لبنان-إلى-داخل-الكيان-بالمعنى-الحقيقي-1090783754.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.
جنوب لبنان - سبوتنيك
. وقال حزب الله في بيان له: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".
وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين".
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.