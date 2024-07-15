https://sarabic.ae/20240715/رغم-المضايقات-الأمنية-إقبال-على-الانتخابات-البرلمانية-في-محافظة-الحسكة-شرقي-سوريا-1090822844.html

رغم المضايقات الأمنية... إقبال على الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة شرقي سوريا

رغم المضايقات الأمنية... إقبال على الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

شهدت المراكز الانتخابية في مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد، لانتخاب المرشحين لعضوية الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب إقبالاً... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T15:25+0000

2024-07-15T15:25+0000

2024-07-15T15:25+0000

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وأكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على الانتخابات في محافظة الحسكة، القاضي المستشار، فاضل نوح، في تصريح لــ"سبوتنيك"، أن العملية الانتخابية بدأت في جميع المراكز الانتخابية، منذ الساعة السابعة صباحاً، بعد فتح الصناديق أمام وكلاء المرشحين والتأكد من خلوها من أي أوراق.وبيّن أن عدد المراكز الانتخابية المحدثة في المحافظة بلغ 177 مركزاً، منها 78 مركزاً في منطقة الحسكة وريفها، منها مركزان لناخبي محافظتي القنيطرة والرقة و 73 مركزاً في منطقة القامشلي وريفها، منها مركز واحد لناخبي محافظة الرقة، بالإضافة إلى 21 مركزاً في وحدات الجيش العربي السوري و5 مراكز في وحدات قوى الأمن الداخلي.وتابع القاضي النوح بأنه تم إلغاء مركزين في ريف مدينة القامشلي بسبب الظروف الأمنية ومضايقات مسلحي "قسد" للمشرفين على المراكز، كما تم تغيير عدد من اللجان المشرفة على المراكز الانتخابية لضبط العملية الانتخابية بشكل أكبر، مؤكداً عدم حدوث أي اختراق أو خروقات كبيرة في المراكز.بدوره، أكد عضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي، عبد العزيز الحسن، بأن المراكز في مدينتي القامشلي والحسكة شهدت اقبالاً جيداً للناخبين ومن جميع المناطق حتى البعيدة منها مثل الشدادي وتل تمر والهول والمالكية والمعبدة والجوادية والقحطانية، رغم الظروف الجوية القاصية والمضايقات الأمنية من قبل مسلحي "قسد" والاحتلال الأمريكي.وأضاف الحسن بأن المشاركة الواسعة من قبل جميع المكونات والفئات العمرية هو دليل كبير على تمسك سكان محافظة الحسكة بحقهم الدستوري والديمقراطي رغم كل الظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة، موضحاً بأنهم مستمرين بجولاتهم الميدانية والدائمة على جميع المراكز للعمل على مراقبة سير الانتخابات.

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