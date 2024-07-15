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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240715/عدسة-سبوتنيك-ترصد-العمل-القتالي-للجنود-الروس-على-محور-أفدييفكا-1090809494.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس على محور أفدييفكا
عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس في اتجاه محور أفدييفكا
2024-07-15T13:55+0000
2024-07-15T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وجاء في بيان الدفاع أن "جنودا من طاقم مدفع الهاوتزر الذاتية الدفع عيار 152 ملم 2S19 "مستا-إس"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، قاموا بتدمير مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والواقع في مبنى مهدم على اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأشارت الوزارة إلى أن رجال المدفعية وصلوا إلى موقع إطلاق النار ووجهوا الآلة القتالية نحو الهدف وقاموا بطلقات ذخيرة عيار 152 ملم بتدمير مركز قيادة العدو المجهز في أحد المباني المهدمة. كما تم إجراء تعديلات على تصويب النيران والتحكم في إصابة الهدف بواسطة أطقم من المسيّرة "أورلان-30".ويذكر أيضًا أن رجال المدفعية يولون اهتمامًا كبيرًا لتمويه الآلة القتالية، ويراقبون المجال الجوي باستمرار. وعندما يتم اكتشاف مسيّرة معادية، يقوم المقاتلون، جنبًا إلى جنب مع المدفعية المضادة للطائرات، بفتح النار من الأسلحة الصغيرة. هذه الإجراءات تسمح بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو في أسرع وقت ممكن، وتحافظ على الآلة القتالية وطاقمها.شاهد أيضا - تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا
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عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس في اتجاه محور أفدييفكا
عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس في اتجاه محور أفدييفكا

عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس على محور أفدييفكا

13:55 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 14:18 GMT 15.07.2024)
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة صحفي، في وقت شابق من الشهر الجاري، أن طاقم مدفع ذاتي الدفع من طراز "2إس19 مستا-إس"، تابع لمجموعة قوات "المركز"، دمر مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا.
وجاء في بيان الدفاع أن "جنودا من طاقم مدفع الهاوتزر الذاتية الدفع عيار 152 ملم 2S19 "مستا-إس"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، قاموا بتدمير مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والواقع في مبنى مهدم على اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأشارت الوزارة إلى أن رجال المدفعية وصلوا إلى موقع إطلاق النار ووجهوا الآلة القتالية نحو الهدف وقاموا بطلقات ذخيرة عيار 152 ملم بتدمير مركز قيادة العدو المجهز في أحد المباني المهدمة. كما تم إجراء تعديلات على تصويب النيران والتحكم في إصابة الهدف بواسطة أطقم من المسيّرة "أورلان-30".
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

طاقم مدفع &quot;غياتسينت-إس&quot; الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

طاقم مدفع &quot;غياتسينت-إس&quot; الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

طاقم مدفع &quot;غياتسينت-إس&quot; الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

طاقم مدفع &quot;غياتسينت-إس&quot; الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

طاقم مدفع &quot;غياتسينت-إس&quot; الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

طاقم مدفع &quot;غياتسينت-إس&quot; الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا

ويذكر أيضًا أن رجال المدفعية يولون اهتمامًا كبيرًا لتمويه الآلة القتالية، ويراقبون المجال الجوي باستمرار. وعندما يتم اكتشاف مسيّرة معادية، يقوم المقاتلون، جنبًا إلى جنب مع المدفعية المضادة للطائرات، بفتح النار من الأسلحة الصغيرة. هذه الإجراءات تسمح بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو في أسرع وقت ممكن، وتحافظ على الآلة القتالية وطاقمها.
شاهد أيضا - تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا
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