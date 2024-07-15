عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس على محور أفدييفكا

وجاء في بيان الدفاع أن "جنودا من طاقم مدفع الهاوتزر الذاتية الدفع عيار 152 ملم 2S19 "مستا-إس"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، قاموا بتدمير مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والواقع في مبنى مهدم على اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأشارت الوزارة إلى أن رجال المدفعية وصلوا إلى موقع إطلاق النار ووجهوا الآلة القتالية نحو الهدف وقاموا بطلقات ذخيرة عيار 152 ملم بتدمير مركز قيادة العدو المجهز في أحد المباني المهدمة. كما تم إجراء تعديلات على تصويب النيران والتحكم في إصابة الهدف بواسطة أطقم من المسيّرة "أورلان-30".ويذكر أيضًا أن رجال المدفعية يولون اهتمامًا كبيرًا لتمويه الآلة القتالية، ويراقبون المجال الجوي باستمرار. وعندما يتم اكتشاف مسيّرة معادية، يقوم المقاتلون، جنبًا إلى جنب مع المدفعية المضادة للطائرات، بفتح النار من الأسلحة الصغيرة. هذه الإجراءات تسمح بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو في أسرع وقت ممكن، وتحافظ على الآلة القتالية وطاقمها.شاهد أيضا - تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا
أفادت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة صحفي، في وقت شابق من الشهر الجاري، أن طاقم مدفع ذاتي الدفع من طراز "2إس19 مستا-إس"، تابع لمجموعة قوات "المركز"، دمر مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا.
وجاء في بيان الدفاع أن "جنودا من طاقم مدفع الهاوتزر الذاتية الدفع عيار 152 ملم 2S19 "مستا-إس"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، قاموا بتدمير مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والواقع في مبنى مهدم على اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأشارت الوزارة إلى أن رجال المدفعية وصلوا إلى موقع إطلاق النار ووجهوا الآلة القتالية نحو الهدف وقاموا بطلقات ذخيرة عيار 152 ملم بتدمير مركز قيادة العدو المجهز في أحد المباني المهدمة. كما تم إجراء تعديلات على تصويب النيران والتحكم في إصابة الهدف بواسطة أطقم من المسيّرة "أورلان-30".
طاقم مدفع "غياتسينت-إس" الذاتي الحركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا
ويذكر أيضًا أن رجال المدفعية يولون اهتمامًا كبيرًا لتمويه الآلة القتالية، ويراقبون المجال الجوي باستمرار. وعندما يتم اكتشاف مسيّرة معادية، يقوم المقاتلون، جنبًا إلى جنب مع المدفعية المضادة للطائرات، بفتح النار من الأسلحة الصغيرة. هذه الإجراءات تسمح بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو في أسرع وقت ممكن، وتحافظ على الآلة القتالية وطاقمها.