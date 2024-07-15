https://sarabic.ae/20240715/عدسة-سبوتنيك-ترصد-العمل-القتالي-للجنود-الروس-على-محور-أفدييفكا-1090809494.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس على محور أفدييفكا

عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس في اتجاه محور أفدييفكا

2024-07-15T13:55+0000

2024-07-15T13:55+0000

2024-07-15T14:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الجيش الروسي

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سلاح روسيا

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وجاء في بيان الدفاع أن "جنودا من طاقم مدفع الهاوتزر الذاتية الدفع عيار 152 ملم 2S19 "مستا-إس"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، قاموا بتدمير مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والواقع في مبنى مهدم على اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأشارت الوزارة إلى أن رجال المدفعية وصلوا إلى موقع إطلاق النار ووجهوا الآلة القتالية نحو الهدف وقاموا بطلقات ذخيرة عيار 152 ملم بتدمير مركز قيادة العدو المجهز في أحد المباني المهدمة. كما تم إجراء تعديلات على تصويب النيران والتحكم في إصابة الهدف بواسطة أطقم من المسيّرة "أورلان-30".ويذكر أيضًا أن رجال المدفعية يولون اهتمامًا كبيرًا لتمويه الآلة القتالية، ويراقبون المجال الجوي باستمرار. وعندما يتم اكتشاف مسيّرة معادية، يقوم المقاتلون، جنبًا إلى جنب مع المدفعية المضادة للطائرات، بفتح النار من الأسلحة الصغيرة. هذه الإجراءات تسمح بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو في أسرع وقت ممكن، وتحافظ على الآلة القتالية وطاقمها.شاهد أيضا - تدريبات قناصة الجيش الروسي في اتجاه محور أفدييفكا

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عدسة "سبوتنيك" ترصد العمل القتالي للجنود الروس في اتجاه محور أفدييفكا